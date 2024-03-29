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皇后區涉殺警男 被控一級謀殺等多項罪名 最高面臨終身監禁

記者鄭怡嫣／紐約報導
31歲警員迪勒遭槍殺。(市警提供)
31歲警員迪勒遭槍殺。(市警提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，皇后區刑事法院28日對涉嫌殺害市警局31歲警員迪勒(Jonathan Diller)的兇嫌李維拉(Guy Rivera)提出多項刑事指控，其中包括一級謀殺罪以及一級意圖謀殺罪(attempted murder)，罪成將面臨最高終身監禁，不得假釋。

根據控罪書，最近一次報住地址在皇后區木邊(Woodside)百老匯大道、34歲的李維拉，被控一級和二級謀殺罪、一級及二級意圖謀殺罪、四項二級持有武器罪、以及一項三級持有武器罪。

根據文件顯示，25日下午5時40分左右，李維拉坐在一輛停在皇后區遠洛克威(Far Rockaway)Mott大道19-19號前的起亞汽車的副駕駛座位上，他從衣中掏出一把槍，朝31歲的警員迪勒開槍，迪勒的腹部被擊中。

隨後，李維拉又將槍枝瞄準了與迪勒同行的另一名警佐羅森(Sergeant Rosen)，羅森用手將槍從他的身上移開。 這時，李維拉的手指仍然扣在扳機上，試圖再將槍指向羅森。那一刻，槍枝已經上膛，但子彈卡了殼，無法射擊。迪勒被送往牙買加醫院醫療中心(Jamaica Hospital Medical Center)，但因傷重不治。

之後，皇后區地檢辦公室及案發地所屬市警101分局在獲得法院授權的汽車搜查令後，在這輛涉事汽車副駕駛儀表台下方的儲物盒內，發現了一把已經上膛的九毫米手槍。 經檢驗，手槍已被損毀，序列號被刮掉。涉事駕駛瓊斯(Lindy Jones)在27日過堂，被控持有武器罪。

據悉，李維拉前科累累，曾有21次被捕紀錄，他上次被捕是去年4月，事由是攜帶上膛的非法槍械上街，警方相信他在槍殺迪勒當天原本就預謀犯案，甚至預期自己會入獄，因為透過X光發現他在肛門裡還塞了一把小刀。

凱茲表示，迪勒盡職盡力，服務和保護紐約民眾，也因此被殺。 被告在開槍殺死迪勒之外，還試圖射殺另一名市警局的成員，「在為迪勒、他的家人、以及他在市警局同樣冒著生命危險保護我們的兄弟姐妹伸張正義之前，我們不會歇息。」

皇后區 百老匯

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