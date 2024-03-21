噴漆反種族塗鴉 警緝1女

涉散布反種族主義字眼的嫌犯。(市警提供)

紐約市一名外族裔女子日前涉嫌在布碌崙(布魯克林)曼哈頓 海灘(Manhattan Beach)的一輛餐車上，塗鴉反種族主義 (anti-ethnic)的字眼，遭市警仇恨犯罪 小組介入調查，呼籲當地民眾提供線索，將嫌犯盡早逮捕歸案。

該案件發生於2月1日，在鄰近羊頭灣華社的曼哈頓海灘一帶，除華人外，該社區也擁有大量猶太裔、義大利裔和俄羅斯裔移民；警方透露，嫌犯趁人不注意時，用噴漆寫了兩個反種族主義的詞在一輛餐車上。

從警方後來截取到的監控錄像顯示，女子的行為異常，犯案後曾站在街邊，高舉雙手轉圈跳舞，片刻後才離開現場；據通緝圖顯示，嫌犯身穿藍色上衣、深色外套、深藍色牛仔褲、背著藍色斜挎包、長髮、戴眼鏡。