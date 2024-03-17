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法拉盛假日驚魂 華裔外賣郎被車撞

記者邢易霖 / 紐約報導
法拉盛下午在第41大道與凱辛納大道交口發生車禍，一名外賣郎被車撞倒。(記者邢易霖 / 攝影)
法拉盛下午在第41大道與凱辛納大道交口發生車禍，一名外賣郎被車撞倒。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛假日人潮多、路況差，16日下午在第41大道與凱辛納大道(Kissena Blvd)交口發生一起車禍，一輛SUV將一名騎著電動車的外賣郎撞倒，當事人立即下車詢問外賣郎傷情；外賣郎疑似痛苦難忍，捂著肚子蹲在路邊要求急救。目前警方仍需進一步調查，追究責任歸屬。

當事人女兒表示，下午2時左右，母親準備開車進入緬街(Mian St.)，由於道路狹窄，車輛的行駛速度並不快，但她的母親沒有及時注意到右側的電動車，不小心輕微擦撞到了外賣郎，導致他不慎摔倒。

事故發生後，她和她的母親立刻下車關心外賣郎的狀況，詢問他是否需要醫院治療及是否受傷。警方到場時，外賣郎痛苦難忍，捂著肚子蹲在路邊，小聲表示需要急救。

過路的張女士指出，該路口的空間狹窄，加之周末的法拉盛人流量特別大，給駕駛人帶來了巨大挑戰。她說「很多駕駛在該路口行駛時，會被突然衝出的外賣郎嚇到，有時候連躲避行人的餘地都沒有，更不用說那些快速騎行電動車穿梭於人群中的外賣郎了。」

民眾李先生則表示，外賣郎為了按時送達訂單，常常需要在繁忙的交通中穿梭，這無疑增加了他們碰上交通事故的風險。」

他呼籲市府應採取措施來平衡行人、電動車和汽車的共存，並確保所有人的安全。他建議可以改進法拉盛的路口設計、增加交通標誌和信號燈、以及規範外賣郎的行駛路線和速度，以改善交通環境。目前，外賣郎沒有受皮外傷，警方正在進一步調查事故的具體原因，並將追究肇事責任。

電動車 法拉盛 皇后區

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