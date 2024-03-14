包裹在家門口被盜 班森賀華男分享錄像籲留心

謝先生家門前的包裹被人偷走。(謝先生提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀12日下午發生了一起快遞包裹在家門口被偷的案件，受害華男 在社群媒體 上分享包裹被盜的經過，提醒附近民眾應小心留意自己的物品，以免成為下一個受害者。

謝先生居住在班森賀17大道交71街附近，12日當天他要上班不在家，他在網上訂購的兩雙鞋，於下午1時15分被送到家門口，他也收到了送貨通知，想著下班回家再把包裹收到屋內即可。

沒想到謝先生下班回家後，卻沒有在門口看到包裹，他查看了大門口的監控錄像後發現，他的包裹在下午1時46分，也就是包裹送抵他家大約半個小時後，就被人偷走了。

謝先生家門前的包裹被人偷走。(謝先生提供)

根據監控錄像，一名身穿淺灰色連帽運動服、黑色褲子和藍色運動鞋的男子，在人行道上騎著一輛電單車，看到謝先生家門前有包裹後，這名男子下車徑直走進他家前院，並快步躍上他家門前的台階，取走了包裹。這名小偷用左手將包裹夾在腰間，快步離開他家，然後騎上電單車，揚長而去。

謝先生家門前的包裹被人偷走。(謝先生提供)

謝先生說，通過觀看監控錄像，竊賊應是一名男性，但看不出來族裔；不過他也分享，這已經不是自己第一次遇到類似事件了。大約一、兩年前，他的一份聖誕禮物就在家門口被盜，幸運的是購物網站後來給他寄了一份同樣的聖誕禮物作為補償。

謝先生家門前的包裹被人偷走。(謝先生提供)

但這次的情況不同，謝先生說，根據他和銷售商的交流，他認為自己不太可能得到退款，銷售商也不會再給他寄兩雙鞋。因為銷售商說，貨已送到，也發了送達通知，他們完成了交易。

謝先生說，竊賊隨機到他家門口偷包裹，讓他覺得「很可怕」，希望藉由分享監控錄像的截頻，呼籲周圍的鄰居小心；他的發文收到許多人跟帖回覆，他由此認為，和他有同樣遭遇的人應有不少。

經過此次包裹被盜，謝先生提醒，如果通過網絡訂購商品，一定要及時將包裹收進家裡；如果家裡沒人，可以麻煩鄰居代收一下；在前院裝一個金屬門，也會起一定的阻遏作用。