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三嫌搶Gucci專櫃 1人落網

記者劉梓祁／紐約報導
下城Gucci搶劫案，共犯之一被捕。(取自馬里蘭當地警局)
下城Gucci搶劫案，共犯之一被捕。(取自馬里蘭當地警局)

曼哈頓下城雀兒喜(Chelsea)肉品加工區(Meatpacking District)上月發生日間搶劫案，三名劫匪在古馳(Gucci)專賣店搶走值5萬1000元貨品，隨即驅車向新州方向逃離；警方消息顯示，經過持續搜捕，團夥中已有一人在外州被捕，目前正等候進一步處理，或面臨聯邦刑事指控。

根據市警，在上月19日中午時分，三名嫌犯攜帶武器進入西14街靠近第九大道的古馳專賣店內，在進行了長達數分鐘的搶劫後，駕車迅速逃離現場。經統計，本次被劫走貨品價值約5萬1000元。

警方稱，團夥中的唯一女性，24歲的博伊金(Keirina Boykin)當日負責提前潛入入店勘察，並隨後協助同夥逃離，但其已於近日被捕。

警方表示，由於該團夥犯案後駕車朝新州逃離，當局懷疑三人或與其它地區的劫案有關，因此將搜索範圍擴大。

據了解，調查人員追蹤到涉事黑色休旅車在馬里蘭州出現，警方隨後在喬治王子郡(Prince George's County)攔截該車，車上的博伊金和另一同行男子被捕。有消息稱，聯邦調查局(FBI)預計將接管此案，因懷疑博伊金及其同夥可能搶劫了新州和其它州的古馳商店。

新州 休旅 曼哈頓

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