我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

布碌崙華男毒駕 兩死兩傷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華男吸毒後帶三人開車，超車釀禍，致兩死兩重傷。(NJSP推特)
布碌崙華男吸毒後帶三人開車，超車釀禍，致兩死兩重傷。(NJSP推特)

新澤西州月前發生了一起惡性交通事故。一名布碌崙(布魯克林)華男開著一輛休旅車，在31號公路越雙黃線超車，與迎面駛來的一輛轎車相撞，造成兩死兩重傷的慘劇。當局認為這名華男吸毒後開車，他近日被指控犯有車輛過失殺人罪和其他罪名。

在先前的報導中，這名華裔駕駛被稱為許孔米(Kongmi Khu音譯)，但根據法院文件，這名肇事駕駛名叫朱孔米(Kongmi Zhu音譯)。法庭記錄顯示，這名32歲的布碌崙華男還被指控在持有毒品的情況下駕駛車輛、在毒品的影響下開車，以及包括超速和魯莽駕駛(reckless driving)在內的多項機動車違法指控。

警方稱，2月11日晚10時48分左右，朱孔米開著一輛藍色大切諾基(Jeep Grand Cherokee)在霍普維爾鎮(Hopewell Township)的31號公路上向南行駛，他在越過雙黃線，超越同向行駛的兩輛汽車時，迎面撞上了北向行駛的一輛灰色的日產千里馬轎車。

當局目前已經確認了在這起惡性交通事故中喪生的兩名男子的身分。他們分別是59 岁的新州尤因(Ewing)居民穆奥莫(Ndubeze Muomo)和来自布碌崙的13歲少年朱布莱恩(Brian Zhu)。朱布莱恩是朱孔米駕駛的南向越野車上的前座乘客，而穆奥莫駕駛的北向日產轎車在車禍中遭撞擊。

布碌崙 華男 毒品

上一則

康州兩華女涉賣淫 遭警方逮捕

下一則

班森賀華男深夜散步 被兩人搶劫

延伸閱讀

布碌崙班森賀再有身分竊盜 華嫗失2.5萬

布碌崙班森賀再有身分竊盜 華嫗失2.5萬
華人聯合會5周年 創警民社安協會

華人聯合會5周年 創警民社安協會
增電車充電樁…市議會通過多項環保立法

增電車充電樁…市議會通過多項環保立法
NBA／火燙手感贏得詹姆斯信任 羅素將挑戰湖人隊史紀錄

NBA／火燙手感贏得詹姆斯信任 羅素將挑戰湖人隊史紀錄

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
劇烈的海平面上升可能將重創紐約的低窪住宅區，包括曼哈頓中下城沿岸地區。(記者范航瑜／攝影)

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2024-03-04 06:56

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全