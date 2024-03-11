布碌崙華男毒駕 兩死兩傷

布碌崙華男吸毒後帶三人開車，超車釀禍，致兩死兩重傷。(NJSP推特)

新澤西州月前發生了一起惡性交通事故。一名布碌崙 (布魯克林)華男 開著一輛休旅車，在31號公路越雙黃線超車，與迎面駛來的一輛轎車相撞，造成兩死兩重傷的慘劇。當局認為這名華男吸毒後開車，他近日被指控犯有車輛過失殺人罪和其他罪名。

在先前的報導中，這名華裔駕駛被稱為許孔米(Kongmi Khu音譯)，但根據法院文件，這名肇事駕駛名叫朱孔米(Kongmi Zhu音譯)。法庭記錄顯示，這名32歲的布碌崙華男還被指控在持有毒品 的情況下駕駛車輛、在毒品的影響下開車，以及包括超速和魯莽駕駛(reckless driving)在內的多項機動車違法指控。

警方稱，2月11日晚10時48分左右，朱孔米開著一輛藍色大切諾基(Jeep Grand Cherokee)在霍普維爾鎮(Hopewell Township)的31號公路上向南行駛，他在越過雙黃線，超越同向行駛的兩輛汽車時，迎面撞上了北向行駛的一輛灰色的日產千里馬轎車。

當局目前已經確認了在這起惡性交通事故中喪生的兩名男子的身分。他們分別是59 岁的新州尤因(Ewing)居民穆奥莫(Ndubeze Muomo)和来自布碌崙的13歲少年朱布莱恩(Brian Zhu)。朱布莱恩是朱孔米駕駛的南向越野車上的前座乘客，而穆奥莫駕駛的北向日產轎車在車禍中遭撞擊。