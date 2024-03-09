地鐵攻擊大提琴手女嫌 再因偷竊被捕

此前因攻擊大提琴手的亨特被無保釋放候審，但5日她又因盜竊被捕。(市警提供)

紐約市 一名藝術家日前在曼哈頓 先驅廣場(Herald Square)地鐵站 內表演時，遭陌生女子持金屬水瓶攻擊頭部被捕，儘管有多項前科，但法院仍裁定對她無保釋放候審；僅僅五天後，女嫌再因盜竊被捕，被法官設保500元現金、或5000元擔保金(Bond)，因未能支付，她目前收押在雷克島(Rikers Island)監獄中。

23歲的亨特(Amira Hunter)涉嫌上月底地鐵站襲擊大提琴手福斯特(Iain Forrest)，當時被捕後被法官勒令監管釋放，並指導她入住遊民所；不料5日，她到中城的零售百貨商店Nordstrom，被員工發現盜竊一頂價值235元的Moncler棒球帽，當再度被警方逮捕時，她揚言道，「他們會放我走的」。

在盜竊案中，亨特的律師辯護康薩(Joseph Conza)要求不設保釋金，表示只是「小偷小摸」行為，本身並不符合保釋資格，檢察官則強調她具有高潛逃風險，且三次錯過開庭日期，要求1萬元保釋金；法官布朗(Marva Brown)審查亨特的犯罪歷史後，最終定下設保500元現金、或5000元擔保金，由於未能支付，她目前被收押在雷克島監獄中。

據曼哈頓地區檢察官辦公室，居住布碌崙(布魯克林)的亨特當前已累積了九次被捕紀錄，曾因兩起輕竊案而被發出逮捕令，在襲擊福斯特前，最後一次被捕是去年10月，當時她涉嫌偷竊價值2050元的泳衣，面臨重大盜竊指控；另在2019年因兩次攻擊母親被捕，其母親曾透露，女兒有精神病史，且沒有服用藥物。

市警交通局長肯珀(Michael Kemper)將亨特二度被捕作為紐約市「累犯問題」的一個例子，「這位女士前科累累，法官卻無視檢察官的要求釋放了她，但你猜怎麼著，她又在曼哈頓被抓了起來。」

福斯特現年29歲，是一名就讀西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)的學生；他在Instagram帖子中寫道：「我喜歡在地鐵站內為你們表演，但我無法再承受更多傷害。」