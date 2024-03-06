地鐵行李安檢 一場無效的政治演習？

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)5日宣布對地鐵 乘客進行包箱檢查，並將之形容為地鐵治安「新常態」，雖然新政策細節尚未公布，但亞當斯提到，將在犯罪率較高的車站內，檢查乘客包、箱，這項政策落實性本身就有問題，如果社會對犯罪縱容的根源性法律不改變，想必再多的警力抓賊，也只是無效的政治演習。

事實上，地鐵包檢政策在中國就實施多年，模式基本為進站時的智能安檢機器，乘客需要把隨身箱包放入其中，經過機器掃描，查驗乘客是否攜帶違禁品，而通常這樣的安檢，在站站都有設立，確保進站的每個人都遵守規定。

亞當斯5日的「查包」新政中，還沒有具體講述究竟包要怎麼查，是人為查還是機器查？甚至也未公布是進站時查，還是進站後在車廂內搜查？

但無論是上述的哪一種，如果不是在每一站、針對每個人進行搜查，只在部分大站安檢的話，不法分子如果想要攜帶危險物品進站，只需要透過那些沒有設立安檢的小站進出，就可以繼續在地鐵系統內犯罪；亞當斯新政，只防君子、不防小人。

然而仔細想來，對於在地鐵檢票口翻修旋轉門、安裝刷卡監控系統都直呼缺錢的紐約市政府，在缺乏警力的情況下，是否能夠在24小時營運的地鐵系統內，安插這麼多警力，24小時不停地安檢，對於身為居住在紐約多年的我們，實在很難想像。

不過即便執法到位，司法也仍然缺席。在保釋法改革的寬鬆環境下，被捕的犯罪分子仍然有大概率的釋放可能，然後繼續在低成本的犯罪模式下，逍遙法外維繫政府親手釀造的「惡性循環」。