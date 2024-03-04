紐約地鐵惡意傷害案不斷 曼哈頓六旬老人被踢下月台

地鐵惡意傷害案不斷，六旬男子曼哈頓地鐵站內被人踢下月台。(記者許君達／攝影)

一名64歲的男子3日下午在曼哈頓 中城的地鐵站 內被人踢下月台，所幸被旁人及時救起，未遭性命之憂。目前嫌犯的身分仍在調查中。

根據警方透露的消息，事發時間為3日下午5時左右，正值周末人流高峰時段，事發地點位於客流量很大的地鐵A/C/E線34街-賓州車站站內(34 St-Penn Station)。據知情人士透露，當時受害人正站在月台上拿著手機通話，嫌犯上前詢問了一個問題，但受害人並未聽懂。隨後，嫌犯便一腳踢到他的背部，導致受害人站立不穩、跌入鐵軌。但幸好在周圍人群的幫助下，受害人迅速爬回月台上，沒有遇到危險。

據目擊者描述，嫌犯為一黑衣男子。案發後，他逃離了車站，警方正在調查此人的身分。

統計顯示，紐約地鐵系統內2023年共發生了570起襲擊案件，平均每天發生1.5起。而就在2024年的前兩個月，紐約就發生了351起地鐵襲擊案件，比去年同期增加了13%。更值得注意的是，近來接連發生的襲擊案件中，很多並不以搶劫財物為目的，而是單純的惡意傷害。就在不到一周前，一名地鐵駕駛員在布碌崙 (布魯克林)地鐵站內探頭觀察月台情況時被人割頸，險些喪命。而僅僅一天之後，曼哈頓的地鐵車廂內又出現一起針對少數人士的惡意砍人案，警方現已將其作為仇恨犯罪案件調查。