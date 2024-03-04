退伍軍人法庭大使 首位華人入列
因樂於助人、熱心公益，市計程車暨禮車管理局(TLC)的華裔督察(Inspector)蘇俊安被推薦成為紐約州退伍軍人法庭大使，未來將在一系列事務中幫助退伍軍人；作為第一名華人大使，蘇俊安在感到榮幸的同時，也表示將努力幫助更多華人在內的少數族裔退伍軍人。
蘇俊安說，他在數日前接到皇后區刑事法院(Queens County Criminal Courts)主理退伍軍人法庭(Veterans Treatment)法官赫希(Marcia Hirsch)的電話，對方表示在看到他的許多事跡後，希望他擔任退伍軍人法庭大使，承擔幫助退伍軍人的志願者工作；蘇俊安立刻答應，「我說，只要能幫人，我都很願意」。
今年元旦，蘇俊安就曾對一位車禍傷者出手相助，當時，一輛行駛在皇后區范威克快速路的紅色休旅車在拐彎時失控，與另一車道的白色休旅車相撞，現場眾人圍觀，卻無人相助；當天休假的蘇俊安也在該道路行駛，他發現後急忙下車，先去查看紅色車輛中的白人傷者，還招呼恰好在附近的紐約市警幫忙，「那傷者對我說，你來得太及時了」。
業餘生活中，蘇俊安也常常在各類社交平台教大家如何處理罰單、銀行詐騙等內容，慢慢地，不少華人一碰到困難，就來向蘇俊安求助，如今他已成為紐約華人社區熟悉的治安官，以樂於助人聞名。
對於擔任退伍軍人大使一職，蘇俊安表示自己同為退伍軍人，十分了解他們的困難和心境，「所以我可以和他們溝通並理解他們，因為我也曾遭遇同樣的情況」；他表示，大部分軍人退伍後，都面臨工作和住房的需求，但是可求助的機構卻並不多，甚至常常碰壁，而針對亞裔退伍軍人的輔助機構則幾乎沒有，「後來我也是依靠自己找到了工作和房子，但是我可以把我的經驗傳授給其他人」。
據悉，蘇俊安將為成為大使參與「導師項目培訓」，之後會和一些退伍軍人配對，了解他們的需求，幫助轉介資源、記錄反饋，「當然，這只是一部分，我也會在其他地方幫助他們」。
退伍軍人法庭的聲明裡稱，「蘇警員的參與和支持將對退伍軍人社區和紐約州退伍軍人法庭都有巨大的價值，組織者表示，他們相信他的出現將產生深遠的影響。」
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