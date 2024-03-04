退伍軍人法庭大使 首位華人入列

作為TLC第一位講福州話的警官，蘇俊安常常在各類社交平台教大家如何處理罰單、銀行詐騙等內容。圖為蘇俊安和TLC同事合照。(蘇俊安提供)

因樂於助人、熱心公益，市計程車暨禮車管理局(TLC)的華裔督察(Inspector)蘇俊安被推薦成為紐約州 退伍軍人法庭大使，未來將在一系列事務中幫助退伍軍人；作為第一名華人 大使，蘇俊安在感到榮幸的同時，也表示將努力幫助更多華人在內的少數族裔退伍軍人。

蘇俊安說，他在數日前接到皇后區刑事法院(Queens County Criminal Courts)主理退伍軍人法庭(Veterans Treatment)法官赫希(Marcia Hirsch)的電話，對方表示在看到他的許多事跡後，希望他擔任退伍軍人法庭大使，承擔幫助退伍軍人的志願者工作；蘇俊安立刻答應，「我說，只要能幫人，我都很願意」。

今年元旦，蘇俊安就曾對一位車禍傷者出手相助，當時，一輛行駛在皇后區范威克快速路的紅色休旅 車在拐彎時失控，與另一車道的白色休旅車相撞，現場眾人圍觀，卻無人相助；當天休假的蘇俊安也在該道路行駛，他發現後急忙下車，先去查看紅色車輛中的白人傷者，還招呼恰好在附近的紐約市警幫忙，「那傷者對我說，你來得太及時了」。

業餘生活中，蘇俊安也常常在各類社交平台教大家如何處理罰單、銀行詐騙等內容，慢慢地，不少華人一碰到困難，就來向蘇俊安求助，如今他已成為紐約華人社區熟悉的治安官，以樂於助人聞名。

對於擔任退伍軍人大使一職，蘇俊安表示自己同為退伍軍人，十分了解他們的困難和心境，「所以我可以和他們溝通並理解他們，因為我也曾遭遇同樣的情況」；他表示，大部分軍人退伍後，都面臨工作和住房的需求，但是可求助的機構卻並不多，甚至常常碰壁，而針對亞裔退伍軍人的輔助機構則幾乎沒有，「後來我也是依靠自己找到了工作和房子，但是我可以把我的經驗傳授給其他人」。

據悉，蘇俊安將為成為大使參與「導師項目培訓」，之後會和一些退伍軍人配對，了解他們的需求，幫助轉介資源、記錄反饋，「當然，這只是一部分，我也會在其他地方幫助他們」。