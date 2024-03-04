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鋰電池火災案 數量激增九倍

記者范航瑜／紐約報導
最新數據顯示，光是2024年至今兩個月發生的與電池相關的火災，就已經比2019年全年還要多，圖為消防員救援因鋰電池所引發的火災現場。(取自FDNY官方X)
最新數據顯示，光是2024年至今兩個月發生的與電池相關的火災，就已經比2019年全年還要多，圖為消防員救援因鋰電池所引發的火災現場。(取自FDNY官方X)

疫情期間網購和外賣需求激增，改變了人們的工作和生活方式，同時「零工經濟」的興起也使得與電動車鋰電池相關的火災增長了近九倍。市消防局消防隊長(FDNY Fire Marshal)弗林(Daniel Flynn)3日表示，光是2024年迄今兩個月所發生的與電池相關的火災，就已經比2019年全年還要多。

2020年以來，越來越多人轉向居家辦公，外賣和快遞等「零工經濟」也因此繁榮。電動自行車和電動滑板車的銷量一路飆升。除此之外，還有不少市民購買電動自行車作為通勤工具。弗林指出，大多數消費者在疫情之初購買了電動自行車，卻不知道鋰電池磨損老化的危險；有的人知道鋰電池老化迅速，卻選擇自行維修，而這些老化和不當維修的車輛，正是造成現今火災頻發的罪魁禍首。

「我們發現有人會試圖自己修理電池，有人會去未經授權的店鋪更換，」弗林表示：「我們反覆提醒市民，不要貪圖一時的小便宜，請直接找鋰電池的官方製造商。」

數據顯示，在2019年，與鋰電池電池相關的火災僅有30起。2019年到2020年間都未出現與鋰電池爆炸的死亡事件。而到了2021年，這一數字增加了三倍多，紐約市共報告了104起火災，造成四人死亡。2022年，與鋰電池相關的火災數量再次翻倍，共報告了220起火災，造成六起死亡。去年，市消防局共報告了268起涉及鋰電池的火災，共造成150起受傷和18起死亡。

疫情 紐約市 電動車

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