紐約地鐵揮刀砍傷同性戀 警緝1男

一名身分未知的男子在曼哈頓地鐵車廂內揮刀砍傷一對同性情侶，警方現已將其作為仇恨犯罪案件進行調查，並呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)

一名男子近日在曼哈頓 的地鐵 車廂中，因看不慣同車廂的一對同性情侶，便在車廂內揮舞裁紙刀將其中一人砍傷。警方現正通緝嫌疑人，並將以仇恨犯罪的罪名偵辦此案件。

根據警方提供的信息，案件發生與3月1日晚11時許，地點位於地鐵A線車廂內。當這列向北行駛的列車運行到曼哈頓中城14街站(14 St/8 Av)與賓州 車站(34 St-Penn Station)之間的區段時，嫌犯注意到受害的同性情侶後，便開始叫嚷著仇恨性的言論衝向他們，同時手持一把裁紙刀亂揮。

情侶中一名27歲的男子在伸手防禦時，被砍傷手臂部位。

隨後，受害人在賓州車站站下車，經緊急處理後送往表維醫院(Bellevue Hospital)就醫，而嫌犯則留在車內。

警方透露，嫌犯為一名深色皮膚的男性，大約二三十歲，與受害人素不相識。截至發稿時，嫌犯身分尚未確認，而其與受害人發生言語衝突的原因也在調查中，警方已將本案作為仇恨犯罪案件進行調查。根據警方公布的照片，嫌犯當時身穿灰色的寬大夾克，頭戴黑色帽子。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。