班森賀華社身分盜竊案頻發 多名華裔受害

班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

多起身分盜竊案，多名華人 中招，身分被拿來開設手機帳戶，導致欠下數百至數千元；管轄當地的市警62分局發布消息，呼籲民眾提高警惕。

62分局紀錄顯示，一名報住在貝瑞吉公園大道交15大道的35歲華男 ，於3月1日報警，稱近期收到Verizon手機公司的帳單，發現有人以他的名義，在2月中開設了一個戶口，導致他欠下一筆1730元的款額。

華男感到很疑惑，於是聯繫工作人員，隨後報警處理；他強調自己從未丟失過任何證件，不確定身分如何洩露，當前已將手上掌握的資料交給警方調查，尚未有下一步進展。

第二起案件中，報住在24大道交65街的63歲華男日前也到地方警局報案，他同樣在不知情的情況下，個資被拿來開設一個Verizon手機戶口，直到該公司寄來月結單，顯示他欠367元未還時才發現。

最後，62分局轄區內也有一名20歲的男子報警，指2月份突然收到一名陌生人傳來的多封簡訊，威脅他若不照著指示匯款，他和家人將受到傷害，隨即還發送一張親友的照片給他；受害者感到害怕，但並沒有匯款給對方，而是到警局報警，據悉涉案者使用的手機號碼為(201)331-7466。

警方目前已派出警探調查此案，但目前未有任何信息，呼籲有線索、或也遭相同境況的民眾報警，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。