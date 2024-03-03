優步司機載客 後座驚見手榴彈

一名優步司機2日在時報廣場放乘客下車，發現後座有一顆手榴彈。圖為時報廣場。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市曼哈頓 中城時報廣場 2日，一輛優步(Uber)司機在後座發現了一枚手榴彈，由於反以色列 遊行者將附近街道堵塞，市警防爆小組(NYPD Bomb Squad)難以進入，所幸最後發現只是一枚無法引爆的惰性手榴彈(inert grenade)。

據了解，2日下午約4時左右，一名優步司機在曼哈頓42街與第七大道交口放乘客下車，轉身卻看到在他的車上有一枚手榴彈，趕緊報警。

市警防爆小組立即前往現場，但當時約有數千名反以色列的遊行者正在時報廣場附近舉行「百萬人支持巴勒斯坦遊行」(Millions March for Palestine)；根據市警發布的影片，一群示威者包圍一輛警車，讓警方難以通行。

在警方逮捕了部分刻意阻擋警方執法的遊行者後，在該輛優步附近圍起封鎖線，同時也封鎖了第六大道與第七大道間的42街交通，禁止車輛及行人通行。

經調查後，警方表示該枚手榴彈為一枚惰性手榴彈；據了解，惰性手榴彈為空心，多為訓練使用，外表仿造手榴彈造型，上方還有定時引信會發出輕微的爆破聲，來模仿真實手榴彈的爆炸聲響，讓訓練者更能體驗手榴彈從拔除引信到爆炸中間的時間差。

市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)則表示，阻礙市警執法而遭逮捕的遊行者，將被拘留。