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肝癌華男再獲捐千元 今返鄉就醫

記者顏潔恩／紐約報導
連江同鄉會2日再度拜訪何鴻明(右五)，轉交收集到的8000元善款。(記者顏潔恩／攝影)
連江同鄉會2日再度拜訪何鴻明(右五)，轉交收集到的8000元善款。(記者顏潔恩／攝影)

福建連江籍男子何鴻明一年前走線來美國工作，近期被確診患有肝癌的消息傳出後，美國連江同鄉會為其發起募款；該會2日拜訪何鴻明，轉交收集到的8000元善款，他也表示已訂好今(3)日的回國機票，相信自己還很年輕，只要把握治療時機就能爭取最大的希望活著。

現年38歲的何鴻明去年5月走線來到紐約，在布碌崙(布魯克林)8大道的理髮店工作，過去他曾患有肝癌，沒想到借錢偷渡來美不到一年，罹患肝癌中晚期；連江同鄉會得知他的情況後，2日會長張雲已是第二度帶著幾名同鄉會成員，把目前籌到的8000元現金送到何鴻明手中。

何鴻明表示，現在身體仍然感覺不舒服，肚子腫脹得很大，體力也因此下降了許多，常感覺疲憊、流鼻血、腰痠等，醫生也指出他有腹水；他透露，在紐約預約下次見醫生要等到4月，他很擔心等不到那麼久，希望趁還有一絲體力可以走動時，趕緊回鄉治療，目前已訂好今(3日)早9時的機票，從紐約途經香港、到達福州老家。

「我還年輕，還是抱了很大的希望」，他說，家鄉安排就醫的速度快了許多，也有熱心的朋友已幫他聯繫好腫瘤醫院的醫生，回了家就會馬上去看病，「這個時間我不敢拖，怕拖了就沒機會了，就爭取最大的希望，我還想努力能活著」。

何鴻明也說道，患病的事傳開後，不僅很多人為他捐款，還打電話給他加油打氣，甚至提出要親自探望他，令他感動不已；他也藉當日的機會，向所有伸出援手的人說聲感謝，他會銘記這些幫助與祝福。

據張雲介紹，何鴻明的遭遇令僑胞們同情不已，短時間內便籌到2萬元，同時位於費城的大費城連江同鄉會也籌到1萬多元，其主席劉用武也專程從費城到紐約送別，祝福何鴻明回鄉之路順利。當日他們先轉交已收集到的錢，而後續的交接事宜，何鴻明也委託一名住在長島的親友幫忙管理，同鄉會承諾會將捐款信息公開，給公眾一個交代。

費城 走線 長島

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