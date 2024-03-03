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華裔公路巡警熱血 守護市區交通安全

記者邢易霖 / 紐約報導
華裔何明礬一直致力於在市區確保交通暢通無阻。(記者邢易霖 / 攝影)
華裔何明礬一直致力於在市區確保交通暢通無阻。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約市警華裔高速公路巡警何明礬(Mingfan Ho)，自2004年加入警隊，並於2018年轉入高速公路巡警隊(NYPD Highway Patrol)，一直致力於在紐約市區確保交通暢通無阻，他的主要任務包括處理高速公路上的交通事故、查處酒駕、違法超速行為，以及抓捕犯罪分子。

何明礬加入警隊的初衷，源於對九一一事件的深刻震撼，當時居住在新澤西的他，目睹了這一切讓人心碎的場面，於是決定投身於警界，以服務社會、守護民眾安全。

在警界的多年服務中，他的工作重心在於保障車輛的安全行駛，抓捕犯罪分子，為紐約民眾的道路安全盡一分力。在執勤期間，他每天都要確保道路的暢通無阻，開車在高速公路上巡邏，並在發生交通事故時，迅速趕赴現場提供支援。他說：「我會恪盡職守，守護好紐約市的道路安全，希望紐約市的交通情況愈來愈好。」

他指出，超速行駛和醉酒駕駛是導致交通事故的主要原因。遇到事故時，首先應確保將車輛安全地移至路邊，避免阻礙交通。如發生受傷、嚴重車禍，需在第一時間報警，警方將會派急救人員將傷者送往醫院，並在事後給予事故報告。

若在發生輕微碰撞時，涉事雙方則無需立即報警，而應交換駕駛證件和保險資料，讓保險公司後續責任認定。此外，何明礬建議安裝行車記錄儀作為預防措施，以便在必要時提供事故證據。面對交通堵塞的問題，他建議民眾使用GPS導航系統規畫繞行路徑，有效節省時間。

針對當前的交通形勢，何明礬呼籲民眾需提升安全防範意識，駕駛時應全神貫注，避免一切分心行為，如玩手機、打電話、吃東西等，並堅決遵守交通規則，不超速行駛或酒後駕車。行人過馬路時也應多加留意來往車輛。如在交通事故中存在語言溝通的障礙，也不用擔心。

紐約市 保險 新澤西

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