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紐約華埠建築外牆部件掉落 無人傷亡 周邊店鋪無法營業

記者許君達／紐約即時報導
華埠包厘街26號樓發生外觀部件掉落事故，未造成人員傷亡。(記者許君達／攝影)
華埠包厘街26號樓發生外觀部件掉落事故，未造成人員傷亡。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠包厘街(Bowery)的一棟五層建築29日早上發生外牆部件掉落事故。事故發生後，巡邏警員發現情況，迅速封鎖事發現場附近的人行道並通知市樓宇局(DOB)前往調查。目前沒有人員傷亡的報告。

事發地點為曼哈頓包厘街26號。市警五分局的消息人士表示，當時並未接到報警，而是分局警員在早上巡邏時直接發現了事故現場並迅速處置，但當值警員現也記不清具體時間了，而且也尚未收到目擊者的證詞。

據查詢，事發建築為一棟商用樓，建於1987年，歷史並非十分悠久。但這棟樓宇今日呈現一種不太尋常的樣貌：其外觀上半部分為金屬與塑鋼結構，但占據了一層和二層位置的大門口則由中式的屋頂與立柱組成。發生部件掉落的部位主要是裝飾用的大門口筒瓦以及門口兩側的大理石牆面，還有大門口上方過渡區域的外覆金屬皮。市樓宇局的初步勘查結果顯示，一塊尺寸大約12*2吋的鋁製部件固定部位鬆脫，另有陶瓷結構發生移位並墜落在地面。

事故現場外的封鎖線對周邊至少三家商戶造成了影響。禮品店「美麗屋」業者介紹，他們當日上午10時前到達店舖外準備開門上班時，店門便已被封閉起來，無法營業。截至發稿時，業者尚未收到何時能夠恢復營業的通知。

部件掉落事故殃及鄰近商戶，警方封鎖線使其無法開門營業。(記者許君達／攝影)
部件掉落事故殃及鄰近商戶，警方封鎖線使其無法開門營業。(記者許君達／攝影)
據了解，事發建築曾進行過外觀改造工程，改造過的部位很多部件不牢固，歷史上不止一次...
據了解，事發建築曾進行過外觀改造工程，改造過的部位很多部件不牢固，歷史上不止一次發生過部件掉落事故。(記者許君達／攝影)
為數不少的金屬、陶瓷和大理石製品從二至三層的位置掉落在人行道上。(記者許君達／攝...
為數不少的金屬、陶瓷和大理石製品從二至三層的位置掉落在人行道上。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 華埠

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