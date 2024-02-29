紐約中華公所白天遭闖 世報記者助搜嫌

中華公所光天化日遭非洲裔男子闖入。(公所提供)

新年伊始，儘管警方數據顯示去年總體犯罪率已下降，但仍高於疫前水平，且華人 社區中仍有人認為安全感未完全恢復；就在本周，曼哈頓華埠 紐約中華公所在日間遭到不明人士闖入藏匿，但在世報記者協力搜尋下，將嫌疑人成功驅逐。

作為華埠最早成立的社區組織之一，中華公所如今仍在為華人爭取福利及權益，並每周提供義工免費服務。在27日下午近2時，當服務時間結束且義工離開後，一名身分不明男子趁二層接待大廳入口短暫未鎖時進入公所建築，隨後在內遊走多處後、藏匿在地下禮堂的鍋爐房內，直到被工作人員發現。

監控錄像顯示，該名約20餘歲的非洲裔男子在進入公所後，曾於二層入口前稍做觀察，隨後前往三層紐約華僑學校門口查看，期間不斷嘗試扭開各處門鎖。

由於僑校大門上鎖，此人隨後返回二樓，進入公所主要辦公區，但立即通過應急樓梯至地下一層，期間還利用鐵棍固定底層逃生門，以防止關閉。而經過另一輪的遊走，這位闖入者被發現消失在禮堂中。

中華公所光天化日遭非洲裔男子闖入。(公所提供)

闖入事件最初由僑校通過監控發現，隨即致電公所職員郭先生報告此事。接報後，郭先生與本報記者劉梓祁便立刻人手持一長棍趕往現場查看。過程中，兩人小心地進入一片寂靜且昏暗的禮堂，並逐區開燈排查可能的隱蔽處。突然，微弱的聲響從鍋爐房內傳來，他們隨即靠近並發現漆黑的房中有人影和手機燈光閃過。

兩人立即提高警惕並要求此人現身，然後發現一位瘦高男子快步走出，表示自己因迷路誤入公所，在鍋爐房僅為尋找出口。未經過多交流，該男子便在兩人棒喝下經常規路線離開。事後多人分析指，闖入者或想藏匿至夜間無人時在樓內行竊，亦感嘆其未攜武器傷害郭、劉兩人。

中華公所主席曾偉康呼籲居民提高警覺，無論是家庭、學校還是公共場所，保持門窗鎖緊是預防非法闖入和增加財產安全的必要措施；若發現可疑行為，請立即報警。