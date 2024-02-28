汽車轉化器竊案激增 警宣導防盜

市警72分局在社區宣導，呼籲民眾防範汽車催化轉化器盜竊。(市警提供)

根據警方消息，近日在布碌崙 (布魯克林)華人群居的日落公園 內，汽車催化轉換器(Catalytic Converter)盜案激增；管轄該區的市警72分局近日通過社交媒體發出警告，並印刷宣傳海報分發，指導駕駛如何防範。

據悉，催化轉化器是汽車排氣系統中重要的部件之一，是減少汽車排放有毒汙染氣體的裝置；由於轉化器內部使用的「鈀」和「銠」金屬價格一直在上漲，甚至比金還值錢，近幾年成為盜竊目標，歹徒趁人們不注意時盜走汽車的轉化器，將其中的貴重金額賣給廢品回收商，一次便可賺至少300元。

若駕駛發動車子時發現有較以往不尋常的聲響出現，或察覺到尾氣排放不正常、廢氣的味道增加等，可能就是催化轉換器被盜了；這時應立即停止駕駛，到安全的區域並檢查車底，並找來救援。

消息指出，偷盜轉化器的過程只需40秒到兩分鐘的時間，在極短的時間內，便可以讓車主蒙受損失；市警72分局27日在「X」平台發布消息稱，轉化器被盜的報案近期在日落公園激增，但強調哪裡都有被盜的可能，呼籲紐約市 民注意。

若要降低被盜的可能性，警方呼籲居民在轉化器上刻序列號和可掃描的二維碼，與車輛識別碼(VIN)對上信息，進入「觸媒轉換器衛士」(CatGuard)的數據庫；如此一來，往後若轉換器被盜，警方就可識別出原所屬的車輛，方便追查。

再者就是平時把車停在光線充足的地方，並安裝防盜裝置；警方也呼籲居民提供信息幫助打擊犯罪，若發現到社區開始出現轉換器盜竊激增的現象，也應報警。