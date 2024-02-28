丟手機洩個資 布碌崙華婦壽險遭竊

賀立寧呼籲民眾，要定期檢查郵箱收取信件。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社身分盜竊問題嚴重，一名華婦近期求助州眾議員寇頓(William Colton)辦公室時指出，手機丟失後遭不法分子破解信息，導致身分外洩；其中個人資料被用來開支票 簿外，長年投保的人壽保險 也被提前領取金額，令她相當無奈。

據寇頓幕僚長賀立寧介紹，一名在美甲店工作的華婦求助，表示不久前手機丟失，相信是落入不法分子之手後，破解了她的手機密碼，接著利用她的身分信息開始犯案；當她發現時，已有人以她的名義連開幾張支票，金額從幾千元至2萬元不等，此外還向銀行貸款 ，甚至將她投保多年的人壽保險提前領走金額，令她損失慘重。

華婦苦訴，本來收入就有限，加上計畫即將退休，但接二連三的狀況令她陷入痛苦，精神狀態深受其擾；而寇頓辦公室接獲消息後，也努力與各方進行交涉，最終銀行答應配合調查，幫助華婦解決問題，保險公司也同意拿回被盜走的金額，使保單持續生效。賀立寧說，華婦聽到這裡才鬆了一口氣，激動得流下眼淚。

他也藉此提醒大眾，很多受害者是合租房屋的居民，好幾個人共用一個郵箱，導致重要信件被人拿走也未能及時察覺；他建議居民要每日收取信件外，含有敏感資訊的信件則要粉碎後再丟棄，以免被翻查垃圾桶的不法分子為非作歹。

另一方面要定期查看自己的銀行帳戶，發現不尋常的交易時趕緊報警，將手中掌握的證據交給警方，有了警方報告後方能進一步要求銀行進行調查；最後，他也發現在接收各類身分盜竊求助中，大多受害者不諳英文，且對網路、手機程序等科技使用不熟悉，出事後無法與相關單位溝通，因而錯失了保護自己錢財的時機。

他呼籲有需要的民眾，可向社區服務機構或寇頓辦公室尋求幫助，地址是班森賀國王郡高速路(Kings Highway)155號。