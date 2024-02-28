法拉盛天景購物中心美甲店 無故被砸

天景購物中心的美甲店無辜被砸，商家損失慘重。(店家提供)

近日，皇后區法拉盛 天景購物中心(Skyview)的一家美甲店在白天遭到一名男子無故砸店，滿地狼藉，造成店內擺設和設備嚴重損壞；雖在商場安保人員協助下，成功抓住該名男子，並將其交由警方處理，但商家卻損失約3000元，被迫休業重新修繕處理，讓業者大嘆無奈。

美甲店老闆李女士表示，這名破壞者是商場Burlington店裡的員工，他當天在Burlington也破壞了一些東西，不知道是不是工作不順心，需要洩憤。結果從店裡出來後，路過自己的美甲店時也被他砸了，幸好安保人員及時趕到抓捕了此人。由於商場有該員工資料以及個人信息，安保隨後馬上交給警方處理。事發後，她的店鋪停業休整了兩周，找了保險 公司申訴理賠，造成的損失共計3000元左右。目前店鋪已休整完善，恢復營業。

據悉，事發當天，Burlington也有關門休整一小時。李女士說：「這家店開業一年半了，第一次出現這樣的事情，平時偷東西的現象比較多，但做生意多年，從未覺得這麼亂，前幾天聽聞朋友的車在法拉盛也被搶了。」

李女士表示，一直以來，天景購物中心的安保都做得不錯，堅持實施嚴格的治安管理，但提升整個區域的社會素質也同為重要。當下過多的無證客湧入，街上隨處可見十幾歲的青少年群體不守規矩，甚至搗亂商家。她強調，除了要保障社區的治安，民眾自身也要提高防範意識，多注意安全，時刻警惕偷竊行為，她說「能夠保護我們的，只有我們自己」。