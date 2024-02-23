布碌崙8旬華翁走失已有一日 警籲民眾協尋

走失華翁。(市警提供)

管轄布碌崙 (布魯克林 )班森賀的62分局目前發布一則尋人啟事，指當地一名八旬華裔 老翁走失，失蹤已有一日；警方正徵求有關這名華翁下落的訊息，以助他和家人早日團圓，呼籲社區民眾協尋。

88歲的華翁於文濤(Wentao, Yu，姓名皆音譯)，報住在布碌崙P大道交西5街一帶；市警62分局報告指，他最後一次被人看見是2月22日早上10時左右，出現在住所附近，之後便下落不明。

根據描述，於文濤的身高約5呎4吋，體重135磅，擁有淺膚色、黑眼睛、灰色頭髮、身材瘦削，失蹤時穿著黑色外套、黑色褲子、黑色鞋子，並戴著一頂黑色帽子；由於當事者高齡，且行動不便，令家裡人擔心不已，希望可以發動社區的力量幫助尋人。

警方呼籲民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。