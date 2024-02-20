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婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

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紐約華婦身分被盜 遭對方狂開信用卡

記者高雲兒／紐約報導
住在紐約多年的張女士最近被身分盜用者開通無數張信用卡，想要處理此事卻需要和多個銀行、信用機構聯絡，讓人煩不勝煩；英文能力有限的張女士稱，最近因此事精疲力盡，並對將來的信用犯罪十分擔憂。(本報檔案照)
住在紐約多年的張女士最近被身分盜用者開通無數張信用卡，想要處理此事卻需要和多個銀行、信用機構聯絡，讓人煩不勝煩；英文能力有限的張女士稱，最近因此事精疲力盡，並對將來的信用犯罪十分擔憂。(本報檔案照)

住在紐約多年的張女士，最近被身分盜用者開通數張信用卡，想要處理此事卻需要和多個銀行、信用機構聯絡，讓人煩不勝煩；英文能力有限的張女士稱，最近因此事精疲力盡，並對將來的信用犯罪十分擔憂。

張女士說，一切都要追溯到去年8月底，她收到有關自己401(k)退休帳戶的一封信，「我看不懂英文，我就問我女兒，這上面有多少錢，我女兒說，這封信是說你要把帳戶的地址更改到一個地方」。張女士一看，上面果然寫了一個自己不認識的地址，是150街12-42號。

警覺的張女士立刻拆開最近收到所有的信，發現有一張信用卡被拒的通知信，她在事後查詢各大銀行，發現自己至少被盜用身分者開通了七、八張信用卡，還有不知道多少個銀行帳戶。

因為英文能力有限，張女士到處求助朋友，才知道需要更改一系列地址和重新申請證件。她首先在朋友的指導下，想把身分盜用者開通的信用分鎖掉，也就是在三大信用報告機構(credit reporting agencies)Experian、Equifax0和TransUnion上操作，「但是因為這些都綁定騙子的手機號和郵箱，我們申請鎖掉，第二天就開通，根本鎖不掉」。

接著張女士申請在網上更改郵局地址，「但因為那個盜我身分的，用的是150街12-42號一樓的地址，那是家商店，不能直接更改」。後來張女士又發現自己的駕照地址也被更改，最近已經遞交相關申請給紐約州汽車監理廳(DMV)，要求將自己的地址更改。

張女士稱，她也因為此事，前前後後去警局四次，但是都無法立案，「他們要我從信用報告機構拿回來的回信，但是我家裡事情很多，我英文不好，什麼都不懂，就一直拖拖拉拉到現在」。她表示，已經聯絡信用報告機構，應該會在兩周內收到回音，到時再去警局報案，並處理其他事宜。

回想身分可能被盜取的經過，張女士表示自己在2021年搬到現在的住址，之後買了車，「我懷疑在買車的過程裡，被當中某個經手的人賣掉了身分」。

張女士希望藉此事提醒其他民眾，要多多注意三大信用報告機構，要是被盜，需要即時鎖掉；駕照等身分證件如被盜用，立即申請新的證件。她也為紐約的將來感到擔憂，「現在紐約的犯罪分子愈來愈猖狂，我都不知道怎麼辦了，該找誰了」。

信用卡 駕照 紐約州

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