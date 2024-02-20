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紐約客談／隔岸觀火 難保不會引火燒身

紐約客談

一青年大提琴手近日在曼哈頓地鐵站表演時，遭路人無故拿金屬水瓶砸頭，再次將公眾的注意力集中到了犯罪問題上，這樣的隨機犯罪，與針對種族、宗教、性別以及性向不同，如今的不少犯罪似乎不再有特定的目標，任何人都可能成為下一個被攻擊的受害者。

不過在疫情期間，美國反亞暴力事件激增，族裔成為了仇恨犯罪的主要原因之一。2021年，亞特蘭大的楊氏按摩店遭遇大規模槍擊，八名死者中有六名是亞裔女性，其中兩名為華人。儘管美國警方表示將此案與種族仇恨直接聯繫還為時過早，但無論此案是否與「仇亞」有關，它都給整個亞裔社區留下了恐懼和痛楚。

然而，如今的犯罪似乎愈來愈猖獗，無論族裔，任何人都有可能成為下一個目標。上世紀80年代，美國汽車業正一蹶不振，而日本汽車業正在崛起。陳果仁在底特律附近被一名汽車工人用棒球棍毆打致死。然而，陳果仁甚至根本不是日本人，他是一名華裔美國人。但在犯罪者眼中，他們並不關心受害者的真實身分，他們只是需要一個發洩怒氣的出口。

疫情的三年間，整個亞裔社區淪為了「病毒」的代罪羔羊，每天如履薄冰。但在仇恨犯罪愈演愈烈的當下，又有誰能保障自己能夠做一個旁觀者呢？只有當我們每個人都站出來反對仇恨，提倡包容和尊重時，我們的社會才能真正向前邁進。如果以隔岸觀火的姿態置身事外，最終難免也會引火燒身，正如馬丁·莫尼拉那首詩歌所言：「最後他們奔我而來，卻再沒有人站出來為我說話了。」

亞裔 疫情 仇恨犯罪

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