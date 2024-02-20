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長島地鐵站內無端遭暴徒金屬棍襲頭 男昏迷

記者范航瑜／紐約報導
暴徒用金屬管反覆猛擊該乘客的頭部，導致其頭部和頸部嚴重受傷，昏迷在地。截至19日，該嫌犯仍未被捕。(市警局提供)
暴徒用金屬管反覆猛擊該乘客的頭部，導致其頭部和頸部嚴重受傷，昏迷在地。截至19日，該嫌犯仍未被捕。(市警局提供)

一位乘客近日在華人眾多的長島市地鐵站內遭遇一名暴徒無故襲擊，後者用金屬管反覆猛擊該乘客的頭部，導致其頭部和頸部嚴重受傷，昏迷在地。截至19日，該嫌犯仍未被捕，警方呼籲知情民眾提供線索。

紐約市警，17日凌晨1時左右，這名31歲的男性乘客正在長島市的「皇后區廣場」站(Queensboro Plaza)。一男子走向他，掏出一根金屬棒棍，開始毫無緣由地猛擊他的頭部。受害者躺在地上昏迷不醒，多處受傷。嫌疑人隨後逃跑。

受害者被送往紐約長老會威爾康乃爾醫療中心(New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center)接受治療。警方一表示他目前狀況穩定。

就在上周四，同樣是長島市，一名巴西遊客在皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站被捅傷。警方表示這也是一起無端襲擊。當時是上午10時30分左右，一名陌生人突然從後面衝上來，將這名29歲遊客的脖子劃傷。皇后廣場地鐵站與皇后區廣場地鐵站，均為長島市繁忙的交通樞紐，兩站彼此相鄰。

根據紐約市警的統計，地鐵犯罪率在去年有所下降，但2024年迄今還不到兩個月，犯罪量就出現了激增。從年初至2月11日，與去年同期相比，地鐵犯罪率上升了22.6%，其中重罪襲擊上升了10%以上。

警方表示，截至19日，就上述案件尚未逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查之中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 長島市 紐約市

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