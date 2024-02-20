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大白天皇后區商場搶劫現金未遂 警緝2男

記者高雲兒／紐約報導
皇后區購物中心日前發生一起搶劫未遂案，警方正在追緝這兩名嘗試在大白天搶劫現金的嫌犯，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
皇后區購物中心日前發生一起搶劫未遂案，警方正在追緝這兩名嘗試在大白天搶劫現金的嫌犯，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區購物中心(Queens Center Mall)日前發生一起搶劫未遂案，警方正在追緝這兩名嘗試在大白天搶劫現金的嫌犯，呼籲民眾提供線索。

據警方稱，這起搶劫未遂事件發生在8日下午2時10分左右，一名為武裝快遞員的53歲女子正準備進入皇后區購物中心，被一名嫌疑人攔截。該嫌犯強行拿走該女子手中含有700元現金的快遞包，導致該女子摔倒在人行道上。

隨後該女子的51歲同事趕到，成功奪回快遞包，嫌犯空手而逃；這時嫌犯的同夥騎機車趕到，嫌犯跳上後座，兩人逃之夭夭。

據悉，53歲女子右手臂輕微受傷，51歲保安嘴部受輕傷，兩人拒絕在現場接受治療。

紐約市警察局近日發布兩名嫌疑人騎著黑色機車的監控影像，稱搶劫者膚色較淺，身高在5呎6吋至5呎8吋之間，他當時穿著一件白色上衣、黑色褲子和淺色運動鞋。機車駕駛戴著黑色頭盔，穿著黑色襯衫、黑色褲子和棕色靴子。

警方表示，兩名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

在本月13日，四名嫌犯在皇后區購物中心的梅西百貨店進行搶劫，被目擊拎著滿滿幾袋子離開現場，價值超過600元。根據最近的最新CompStat報告，截至本月11日，該案發生的第110分局轄區內，已報告了57起搶劫案，比去年同期的36起報告增加了21起，增幅為58.3%。

皇后區 梅西百貨 紐約市

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