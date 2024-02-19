布碌崙華人駕駛違規超車 2車相撞2死2重傷

布碌崙華人駕駛新州車禍致兩死兩重傷。(取自NJSP推特)

新澤西州 近日發生一起交通事故，一名布碌崙 (布魯克林)華裔駕駛一輛休旅 車，在霍普維爾鎮(Hopewell Township)31號州際高速公路的非超車區超車，與一輛轎車迎面相撞，造成兩死兩重傷。這名駕駛已被逮捕，被指控兩項車輛過失殺人罪(vehicular manslaughter)和其他罪名。

警方稱，11日晚10時48分左右，來自布碌崙的32歲的華人許孔米(Kongmi Khu，音譯)在31號公路上開著一輛藍色大切諾基(Jeep Grand Cherokee)向南行駛，並越過雙黃線，試圖在非超車區超過同向行駛的兩輛汽車。當許孔米開始超車時，他的切諾基迎面撞上了北向行駛的一輛灰色的日產千里馬(Nissan Maxima)轎車。

切諾基的前座乘客是一名13歲來自布碌崙的男孩，他被送往位於翠登(Trenton)的州府保健地區醫療中心(Capital Health Regional Medical Center)接受急救，隨後又被直升機轉往庫珀大學醫院(Cooper University Medical Center)接受治療，終因傷勢過重不治身亡。日產轎車內只有一名駕駛，這名59歲來自尤因(Ewing)的男子被當場宣布死亡。

切諾基後座的兩名乘客分別是32歲和35歲來自布碌崙的女性，她們被急救車輛送往聖瑪麗醫院(St. Mary's Hospital)，當時傷勢嚴重，但情況穩定。切諾基駕駛許孔米也被救護車送離現場，在州府保健地區醫療中心接受輕傷治療。

霍普維爾警察局正在調查這起車禍，任何目擊者可以撥打(609)737-3100轉5790，警探聯繫柯林斯(Christopher Collins)。