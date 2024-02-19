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8大道食品雜貨店 被搶2800元現金

記者胡聲橋／紐約報導
8大道一家食雜店被搶2800元現金和一些商品。(警方提供)
8大道一家食雜店被搶2800元現金和一些商品。(警方提供)

一名劫匪近日在布碌崙(布魯克林)8大道一家食品雜貨店(bodega)搶走了2800元現金，警方公布這名男嫌照片，以搶劫罪(Robbery)通緝

此案發生在市警66分局的轄區內，警方表示，16日大約晚8時，一名劫匪進入位於8大道40-23號的雜貨店內亮槍，威脅櫃台後的28歲男店員，並拿走了大約2800元現金和一些商品。

這名劫匪最後一次現身是在9大道交41街處，當時他正逃離作案現場。劫案沒有造成人員傷亡。

警方自監控錄像，獲取了這名男嫌的照片。警方表示嫌疑人為男性，淺膚色，身材較瘦。他最後一次出現時佩戴黑色滑雪面罩，身穿外紅內黑，印有「布碌崙籃網」(Brooklyn Nets)字樣的連帽運動衫和黑色褲子，穿著一雙白色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 8大道 通緝

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