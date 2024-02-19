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時報廣場襲警案 5無證客重設高額保釋金還押

記者許君達／紐約報導
時報廣場襲警案中，警察隨身錄影設備所拍攝的影像截圖。(取自曼哈頓地檢辦公室)
時報廣場襲警案中，警察隨身錄影設備所拍攝的影像截圖。(取自曼哈頓地檢辦公室)

涉嫌在時報廣場群毆警察的五名被捕無證客，上周在曼哈頓地區刑事法院過堂，並全部在被設置了高額保釋金後還押。而紐約警方近日公布的數字則顯示，2023年因公受傷的警員數量超過5000人，創歷史紀錄，同時也表明時報廣場襲警案並非偶發的個案。

根據數據，2023年全年在執行公務時負傷的警員人數達到5363人，其中有1286起負傷案件發生在去年的第四季度。這個數字在最近三年持續大幅增長，2021年全年警察受傷人數為3933名，而2022年則暴增20%，達到了4724人。2023年的受傷警察數量比2022年則又增加了13%。

從區域分布上看，紐約市犯罪活動較為猖獗的南布朗士地區，對警察來說是高危地帶。2023年警察受傷最多的前五個分局中，有三個都在此地，其中人數最多的市警第40分局，全年共有135名警員曾負過傷，與其相鄰的第44和第46分局，也分別有128人和126人曾因公受傷。此外，布碌崙(布魯克林)柏樹山(Cypress Hill)和東紐約(East New York)所在的市警第75分局，也是一個警員高危地帶。

紐約市警察工會(Police Benevolent Association)主席亨德利(Patrick Hendry)表示，襲警已經成了一種「全面流行病」，犯罪的猖獗和社會對警察的敵視態度，都導致「即使只有最簡單的傳票，也可能導致暴力甚至拒捕」。

發生於今年1月27日的時報廣場無證客襲警案，一定程度上扭轉了社會此前對於警察工作環境的漠視態度，紐約各級民選官員紛紛表態要嚴懲肇事者。被襲擊的兩名警察中，有一人為華裔。

襲警案發生後，警方逮捕了其中的五名嫌犯，除主犯布里托(Yohenry Brito)被關押外，其餘四人均被予以無現金保釋並重獲自由。該決定引發廣泛不滿，甚至還一度傳出此四人已逃離紐約的傳聞。

不過，獲保的四人16日均回到了法庭，被設置了高額的保釋金並重新關押。目前，被捕的五人中有兩人被聯邦移民局(ICE)扣押，其餘三人被關押在紐約市的雷克島(Rikers Island)監獄。

紐約市 時報廣場 無證客

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