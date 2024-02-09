農曆新年期間扒手猖獗 華埠5分局再逮1街頭慣竊

華埠五分局又一街頭慣偷被捕。(市警提供)

農曆新年期間，華社街頭人流變多，也增加了扒手行竊的機會，其中曼哈頓華埠 市警(NYPD)五分局情況嚴重，有警員指該轄區內為犯罪「無休止」；根據警方，近日就有一名多次在五分局轄區內犯案的慣竊被捕。

根據警方消息，22歲的男子蓋伊(Elijah Gay)於6日在曼哈頓中城第13分局轄區內被捕，隨後被控逃票、搶劫、重大盜竊、非法持有武器和非法占有被盜財物罪名。據了解，此人來自布碌崙(布魯克林)，曾在曼哈頓多處犯下一系列重大盜竊案件，其中多起發生在五分局轄區。

據警方報告，去年11月12日下午，一名43歲的女性受害者在百老匯 -拉菲逸街(Broadway–Lafayette St.)地鐵站候車時，蓋伊從身後靠近，並搶走了價值約1200元的蘋果手提電腦。上月12日早上，另一名83歲的男性受害者則在百老匯大道(Broadway)交王子街(Prince St.)處，被蓋伊搶走了裝有信用卡的錢包。

其它分散在曼哈頓各處的案件中，蓋伊還曾從車輛後備箱盜走價值約2750元的電腦，或搶走90歲長者的手提包。警方數據顯示，在截止本月4日的過去近一個月內，華埠五分局內的重竊案(Grand Larceny)增加44%，輕竊案(Petit Larceny)則有近100起，較往年同期增加26%。

分局提醒民眾，外出購物或參加節慶活動時，需注意財物的擺放位置，尤其不要將貴重物品暴露在車內或背包中；如果發現可疑情況，應立即報警或尋求幫助，以維護自身安全和財產安全。