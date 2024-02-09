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8大道賭檔搶案 在逃華裔男嫌照片曝光

記者胡聲橋／紐約報導
警方公布8大道賭檔搶劫案中，開槍的另一名華裔嫌犯照。(警方提供)
警方公布8大道賭檔搶劫案中，開槍的另一名華裔嫌犯照。(警方提供)

日前在布碌崙(布魯克林)8大道賭檔搶劫案中，遭逮捕的21歲嫌犯譚超新(Chaoxin Tan，音譯)，被指犯有企圖謀殺罪、三項搶劫罪、三項攻擊罪和兩項非法持有武器罪等罪嫌；警方近日還公布了另一華裔嫌犯照片，希望民眾提供相關信息，盡早將嫌犯捉拿歸案。

根據警方，2日午夜約12時41分，兩名華人劫匪持械闖入8大道一間由華人經營的非法賭檔，他們拿出武器要求賭博者交出錢財，其中已被逮捕的譚超新，用電擊槍多次電擊一名53歲的男性受害者，此次被公布照片的華裔男嫌，則是朝著一名41歲的男性受害者多次開槍，擊中其肩膀和腿部。

隨後賭檔內的賭客反抗，與兩名劫匪扭鬥，譚超新在賭檔內被打傷，在現場遭到警方逮捕；華裔男嫌則在混亂中衝出賭檔，與另一名在外把風的劫匪沿著52街西向逃走。

布碌崙華人非法賭檔於日前遭華人暴力搶劫。(截自社群媒體)
布碌崙華人非法賭檔於日前遭華人暴力搶劫。(截自社群媒體)

根據社群媒體的現場圖片和視頻顯示，賭檔內一片狼藉，四處血跡斑斑。警方稱，劫匪共從賭檔搶走現金4150元。有賭客向警員描述指，案發時有兩名男子從前門進入搶劫，並高喊「把錢全交出來」和「這是搶劫」等威脅話語。

根據警方的描述，被通緝者為男性，膚色較淺，身穿黑色泡泡外套、黑色褲子和深色運動鞋。

警方呼籲，民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華裔 8大道 華人

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