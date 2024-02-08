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紐約警方公布8大道賭檔搶劫案另一嫌犯照片

記者胡聲橋／紐約即時報導
警方公布8大道賭檔搶劫案逃逸嫌犯的照片。(警方提供)
警方公布8大道賭檔搶劫案逃逸嫌犯的照片。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道賭檔搶劫案中被逮捕的21歲嫌犯譚超新(Chaoxin Tan音譯)被指犯有企圖謀殺罪、三項搶劫罪、3項攻擊罪和兩項非法持有武器罪。警方7日晚間還公布了另一嫌犯的照片，希望民眾提供相關信息，盡早將嫌犯捉拿歸案。

警方稱，2日凌晨約0時41分，兩名華人劫匪持械闖入8大道一間由華人經營的非法賭檔，他們拿出武器要求賭博者交出錢財，其中一名劫匪(已被捕)用電擊槍多次電擊一名53歲的男性受害者，另一劫匪(被公布照片)向一名41歲的男性受害者多次開槍，擊中其肩膀和腿部。

據報導，隨後賭檔內的賭客反抗，與兩名劫匪扭鬥起來，劫匪譚超新被打傷在賭檔內，遭警方逮捕；另一持槍劫匪在混亂中衝出賭檔，與另一名在外把風的劫匪沿52街西向逃走。社群媒體的現場圖片和視頻顯示，賭檔內一片狼藉，四處血跡斑斑。警方稱，劫匪共從賭檔搶走現金4150元。

根據警方的描述，被通緝者為男性，膚色較淺，身穿黑色泡泡外套、黑色褲子和深色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 華人 布碌崙

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