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鹹豬手南布碌崙一日3次作案 警方通緝

記者胡聲橋／紐約即時報導
色狼南布碌崙多地作案，警方通緝。(警方提供)
色狼南布碌崙多地作案，警方通緝。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)近日出現一名色狼，這名鹹豬手先後在羊頭灣、班森賀、格雷夫森德(Gravesend)以及中木(Midwood)多次作案，而且一日內竟然三度出手。警方7日公布了嫌疑人照片，提醒居民警惕，並希望知情人及時向警方提供信息，盡快將嫌犯捉拿歸案。

按照警方的紀錄，第一起案件發生位於中木的M大道地鐵站出口處。1月20日晚9時38分左右，一名28歲的女子剛走出M大道地鐵站時，一名男子從背後靠近並觸摸了她的臀部。這名男嫌隨即徒步逃離現場，去向不明，受害人沒有受傷。

另三起案件都發生在1月23日。其中第一起案件發生在羊頭灣，61分局的轄區內。下午6時43分左右，一名27 歲的女子在Homecrest大道2665號門前行走時，一名男子從背後靠近，並隔著衣服觸摸了受害者的私處。嫌疑人隨後徒步沿Homecrest大道向北逃跑。受害者沒有受傷。

第二起案件發生在班森賀，62分局的轄區內。晚8時9分，一名27歲的女子在P大道314號門前行走時，這名男嫌犯靠近她並觸摸其胸部。第三起案件發生在格雷夫森德(Gravesend)，61分局轄區內。晚8時35分左右，一名26歲的女性在東8街1660號門前行走時，又是這名嫌疑人從背後靠近並觸摸了受害者的臀部。這兩起案件發生後，男嫌都是徒步逃離現場，去向不明。受害人沒有受傷。

根據警方描述，嫌疑人為男性，膚色較淺，中等身材，大約30歲，他最後一次出現時戴著橙色滑雪面罩，身穿米色夾克、黑色褲子和黑色靴子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

色狼南布碌崙多地作案，警方通緝。(警方提供)
色狼南布碌崙多地作案，警方通緝。(警方提供)

地鐵站 布碌崙 布魯克林

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