華青王涵紐約絕食 籲關注「徐州鐵鍊女」悲慘遭遇

王涵(中)在紐約時報廣場以絕食和發傳單的方式呼籲世界不要停止對徐州「鐵鍊女」的關注。(記者許君達 / 攝影)

為紀念中國徐州豐縣的「鐵鍊女」被發現兩周年，來自加州 的華人青年王涵近日在紐約時報廣場 絕食抗議並向路人宣講「鐵鍊女」在十餘年間遭遇束縛、性侵和虐待的經歷，以此方式呼籲世界不要忘記這個如今已不再經常被提起的悲劇性新聞人物。

在從1月26日開始連續七天的抗議中，王涵不食用任何固體食物，僅依靠少量牛奶的功能飲料維持體能。他每日帶著模擬的鐵鍊、手持看板在時報廣場向路人展示，看板上寫著這位至今不知真實姓名、也不知所蹤的女性留給外界最知名的一句話「這世界不要俺了」。如果遇到有興趣停下來的路人，他便趁機向他們分享這名中國女性的悲慘遭遇。

王涵表示，「鐵鍊女」是中國人口拐賣以及性暴力受害女性的縮影，他希望用自己的行動去呼籲外界更多關注外宣背後的陰暗面。王涵強調，他並不認同「家醜不可外揚」的說法，因為發生在千千萬萬個「鐵鍊女」身上的個體悲劇與對悲劇發生原因的反思，比「國家形象」重要得多。

王涵來自中國山西，現居加州，在美讀書期間，經常參與針對極權統治的抗議活動。他曾於2022年在蘋果公司總部門前絕食七天，抗議蘋果在鄭州富士康廠區大規模爆發新冠疫情後依舊不顧工人人權、繼續增加生產壓力的行為。當時的抗議活動獲得了較為廣泛的關注。

王涵透露，本次在紐約本來也計畫了一場形式比較激烈的行為藝術，連續七天把自己用鐵鍊鎖在公園內並絕食，模仿「鐵鍊女」十餘年來所遭受的痛苦，以吸引更多的關注。不過，由於種種阻力，行為藝術計畫未能成功，只能改在時報廣場。

時報廣場有大量舉牌宣傳各種議題的人士和賣藝者，行人也多數腳步匆忙，王涵的行動很難吸引到足夠的回頭率，因此活動效果大打折扣。但盡管如此，還是有不少人在社群平台上看到他的發布後，在線或親自趕赴現場為他加油打氣。

去年剛剛走線 來到紐約的李青連續三天前往現場幫助王涵舉牌、發傳單以及購買飲料。她表示，一個活生生的悲劇人物，被新聞傳到全世界後，現在竟然完全消失了。李青說，同樣作為一名女性，「關注『鐵鍊女』，就是關注我們自己」。

王涵透露，時報廣場有不少中國遊客，而幾乎每天都會有來自中國的普通路人停下來與他聊天，這說明，即使審查嚴厲，也還是有很多人依舊沒有忘記「鐵鍊女」。