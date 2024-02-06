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布魯克林羊頭灣一家美容店被劫4.5萬元現金

記者胡聲橋／紐約即時報導
羊頭灣一家美容院被搶4萬5000元現金。(警方提供)
羊頭灣一家美容院被搶4萬5000元現金。(警方提供)

眾多華人居住的布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)近日發生一起美容院盜竊案，劫匪凌晨闖入一家美容院，搶走了4000元現金和一個裝有4萬1000元現金的保險箱。警方目前已公布嫌犯照片，希望知情者及時提供信息，以便早日將其捉拿歸案。

這起案件發生在市警61分局轄管的區域。警方稱，1月31日凌晨3時40分左右，三名劫匪闖入位於羊頭灣路(Sheepshead Bay Rd.)1787號的「來生美容院」(Ressam House of Beauty)。三名劫匪一進門就從收銀機中搶走了4000元現金，他們接著又搬走了一個裝有4萬1000元現金的保險箱。

警方稱，三名嫌疑人最後一次出現在海岸公園大道(Shore Parkway)，正往東朝東19街方向走去。警方目前公布了三名盜竊嫌疑人的照片。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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