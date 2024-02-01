紐約布碌崙皇冠高地同一街區24小時內發生2起致命槍擊案

皇冠高地同一街區24小時連續發生兩起致命槍擊案。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林 )皇冠高地(Crown Heights)的相鄰街區24小時內發生兩起槍擊 案，造成兩人死亡，警方判斷這是兩起互不關聯的槍擊案，警方尚未在這兩起槍擊案中逮捕任何人，調查仍在繼續中。

案件發生在市警71分局的轄區內。1月31日晚6時19分，警方接報，皇冠高地聯合街(Union Street)交尤蒂卡大道(Utica Avenue)的十字路口發生槍擊案。警方迅速趕到現場，發現受害者是一名23歲的男子，他躺在地上，胸部多處中彈。急救人員將其緊急送往國王郡市公立醫院(NYC Health and Hospitals/Kings County)，他被送院後死亡。警方暫時還沒有公布受害者姓名。

目擊者菲利普斯(Mark Phillips) 說，槍聲響起後，人們驚慌地到處亂跑。他當時在店裡，不相信這種事情又發生了。他還說，去年夏天，那裡還是一個安寧和平的街區。

實際上，31日晚的槍擊案發生時，人們正在為一個街區以外，也就是總統街(President Street)交尤蒂卡大道拐角處一棟公寓樓裡被槍殺的21歲的尼科爾斯(Brandon Nichols)守夜。就在不到24小時以前，尼科爾斯被發現在總統街一棟公寓樓的地下室內遭槍殺。當地居民埃爾南德斯(Beth Hernandez)說，兩天內在同一地區發生了兩起殘忍的槍枝暴力事件，社區治安正在變差。警方消息稱，這兩起接連發生的致命槍擊案之間似乎並無關聯。警方在這兩起槍擊案中均未逮捕任何人，調查仍在進行中。

警方呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。