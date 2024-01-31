皇后區雷哥公園半夜突發兩級大火 8旬老嫗亡3受傷

30日晚間，皇后區雷哥公園一單家庭住宅發生兩級大火，導致一名86歲的婦人喪生，另外三名男子受傷，其中包括兩名消防員。(Citizen截圖)

30日晚間，皇后區 雷哥公園一家庭住宅發生兩級大火，導致一名86歲的婦人喪生，另外三名男子受傷，其中包括兩名消防員。目前火災原因仍在調查中。

根據紐約市 消防局(FDNY)報告，他們約在30日晚11時接到火警，稱66大道85-48號的一單家庭兩層住宅發生火災。消防局隨後發布二級火警，派遣了106名消防員和緊急救護人員，將費切特街(Fitchett St)和木港大道(Woodhaven Blvd)之間的街區堵得水泄不通。現場火光沖天，周圍的鄰居也紛紛撤離。

消防局副局長帕奧利切利(Christopher Paolicelli)表示，消防員在五分鐘內到達現場，並積極救援，但一樓和二樓火勢很大，消防員只能從砸破的窗戶爬進去救援。

火勢在一個多小時後的31日凌晨12時5分得到控制，消防員發現86歲老嫗莫諾科(Rosemary Monoco)，但她已經當場身亡；另有一名56歲的男子被急救送往紐約長老會威爾康乃爾醫療中心(New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center)，據稱有可能是老嫗的兒子，他狀態嚴重但是穩定，傷勢不危及生命。

附近居民稱， 莫諾科從上世紀70年代一直居住在此地，是個安靜又友善的老太太，平時行動不便，需要坐輪椅。