秋園丘亞裔遭入室搶劫 警懸賞3500元緝3嫌

秋園丘近日發生一起持槍入室搶劫案，三名男嫌尾隨一亞裔屋主，持槍威脅其開門後搶劫。圖為其中兩名男嫌。(市警提供)

皇后區 秋園丘(Kew Gardens Hills)近日發生一起持槍入室搶劫案，三名男嫌尾隨一亞裔 屋主，持槍威脅其開門後搶劫；目前警方正在調查此案，並公布三名男嫌照片，呼籲民眾提供線索，最高可能獲得3500元獎金。

秋園丘近日發生一起持槍入室搶劫案，圖為其中一男嫌。(市警提供)

根據警方，24日晚上11時30分左右，一名36歲的孟加拉男子，正準備進入其位於78大道 和博生大道(Parsons Blvd)附近的住所時，被三名男嫌攔住，持槍強迫他開門，進入屋後將他綑綁、搶走他的錢包，內含信用卡和約300元現金。作案後，男嫌們駕駛一輛灰色四門轎車逃離犯罪現場，沿78大道向西開往緬街。

秋園丘近日發生一起持槍入室搶劫案，圖為其中一男嫌。(市警提供)

警方近日公布三名嫌犯作案畫面，三人膚色均為中等。其中，一名男嫌穿著紅色連帽夾克，內穿灰色連帽衛衣，下身著藍色牛仔褲、藍色運動鞋，頭戴棕色針織帽；第二名男嫌穿著黑色夾克，內穿粉紅色連帽衛衣，下身著黑色運動褲和黑色運動鞋；第三名男嫌穿著黑色厚外套，內穿黑色運動衛衣，下身穿黑色牛仔褲、黑色運動鞋，頭戴戴黑色棒球帽。

秋園丘近日發生一起持槍入室搶劫案，圖為其中一男嫌。(市警提供)

若民眾提供的線索可協助逮捕三人，將可獲得最高3500元獎金，籲知情民眾提供線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。