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北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

陳小紅車禍喪生 14歲兒：她一心為家

記者胡聲橋／紐約報導
陳小紅(右)生前與兒子趙豪彬的合影。(家屬提供)
陳小紅(右)生前與兒子趙豪彬的合影。(家屬提供)

日前在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一起死亡車禍中喪生的華裔婦女陳小紅，14歲兒子趙豪彬(Hao Bin Zhao，音譯)形容母親是一個一心為了家庭的人，是一個無私奉獻，值得尊敬的人。

趙豪彬目前在新越卓高中讀書，與母親住在離車禍地點不遠的一間公寓。趙豪彬說，媽媽是一個任勞任怨的人，早年在衣廠工作，收入微薄，但她幾乎將所有收入都用於家庭。

趙豪彬回憶，媽媽即使生病了也會一直想著全家、為家庭操心。根據警方，意外當天，陳小紅正是為了到附近的超市去給兒子買晚餐，車禍發生時，陳小紅丈夫趙偉成在外州，接到噩耗後才趕回布碌崙。

陳小紅的遺體已在29日入土為安，丈夫趙偉成在葬禮上，形容妻子熱愛家庭，時時刻刻想著照顧家庭，為兒子和丈夫著想。他說妻子還經常幫助他人，是一個好心人。趙偉成還說，兒子和母親關係密切，突然失去母親對他的打擊十分大，兒子可能需要接受心理醫生的檢查和治療。

車禍發生兩周後，警方已於29日逮捕了涉案白人駕駛，72歲的祖羅(Bruce Zurrow)，他被指控未避讓行人(Failure to Yield to Pedestrian)和未謹慎駕駛(Failrure to Exercise Due care)兩項輕罪，其中第一項控罪可使被告坐牢14天和/或罰款500元。

在州參議員曲怡文的關注下，籌款網頁https://gofund.me/8171d344已經設立，截止30日晚7時已獲387項捐款，籌集義款2萬6567元。有意提供幫助者可到網頁捐款。

布碌崙 華裔 布魯克林

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