陳小紅車禍喪生 14歲兒：她一心為家

陳小紅(右)生前與兒子趙豪彬的合影。(家屬提供)

日前在布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉一起死亡車禍中喪生的華裔 婦女陳小紅,14歲兒子趙豪彬(Hao Bin Zhao,音譯)形容母親是一個一心為了家庭的人,是一個無私奉獻,值得尊敬的人。

趙豪彬目前在新越卓高中讀書,與母親住在離車禍地點不遠的一間公寓。趙豪彬說,媽媽是一個任勞任怨的人,早年在衣廠工作,收入微薄,但她幾乎將所有收入都用於家庭。

趙豪彬回憶,媽媽即使生病了也會一直想著全家、為家庭操心。根據警方,意外當天,陳小紅正是為了到附近的超市去給兒子買晚餐,車禍發生時,陳小紅丈夫趙偉成在外州,接到噩耗後才趕回布碌崙。

陳小紅的遺體已在29日入土為安,丈夫趙偉成在葬禮上,形容妻子熱愛家庭,時時刻刻想著照顧家庭,為兒子和丈夫著想。他說妻子還經常幫助他人,是一個好心人。趙偉成還說,兒子和母親關係密切,突然失去母親對他的打擊十分大,兒子可能需要接受心理醫生的檢查和治療。

車禍發生兩周後,警方已於29日逮捕了涉案白人駕駛,72歲的祖羅(Bruce Zurrow),他被指控未避讓行人(Failure to Yield to Pedestrian)和未謹慎駕駛(Failrure to Exercise Due care)兩項輕罪,其中第一項控罪可使被告坐牢14天和/或罰款500元。

在州參議員曲怡文的關注下,籌款網頁https://gofund.me/8171d344已經設立,截止30日晚7時已獲387項捐款,籌集義款2萬6567元。有意提供幫助者可到網頁捐款。