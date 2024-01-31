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華人法拉盛洗車場洗車 眾目睽睽車被搶

記者高雲兒／紐約報導
大法拉盛地區一洗車場近日發生搶車事件，一名男子在光天化日、眾目睽睽之下，搶走一輛正在被清洗的車輛。圖為涉案車輛。(讀者提供)
大法拉盛地區一洗車場近日發生搶車事件，一名男子在光天化日、眾目睽睽之下，搶走一輛正在被清洗的車輛。圖為涉案車輛。(讀者提供)

法拉盛地區一洗車場近日發生搶車事件，一名男子在光天化日、眾目睽睽之下，搶走一輛正在被清洗的車輛，警方正追蹤此案，無人被逮捕；社區人士呼籲，車主應時刻保持警惕，提高防範意識，並在遇到類似情況時立即報警，切勿自行追蹤匪徒或與其發生正面衝突。

根據目擊者的錄像，該案件發生在29日下午3時18分左右，一輛黑色寶馬車停在緬街和58大道路口，趁著等紅燈時，一名穿著全黑的蒙面男子下車，大搖大擺地走向旁邊的Jomar洗車行後，迅速進入一輛車門被敞開、兩名洗車工正在清洗的2024款白色賓士，並啟動。接著黑色寶馬車開路，被搶走的白色賓士緊隨其後，一同逃之夭夭。

據悉，被搶的白色賓士車主是華人，在發現此事後立刻報警，警方稱目前仍在調查，無人被逮捕。被搶華人表示因此事心情煩悶，拒絕接受採訪。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副會長李啟基對此案表示，當今搶車匪徒極為狡詐，「因為他知道洗車時鑰匙通常都在車上，而且洗車工不知道誰是車主，你走過去就以為你就是車主」。

他提醒民眾，這樣的案件不僅限於洗車店，同樣可能發生在加油站等地，「所以在洗車或加油時，車主應隨時保管好車鑰匙，切勿讓車輛無人看管。」如果車輛已經被偷或搶走， 他表示，千萬不要試圖阻止或追蹤，「萬一後面還有一兩個同夥，他們還可能有武器和槍，事情就非常危險」。

李啟基建議立刻報警，因生命安全至上，「財物損失了還可以再買，或者有保險賠償」；他同時告誡大家，切勿把房屋鑰匙和寫有個人信息的文件放在車內。

根據錄像，涉案的黑色寶馬車掛著佛州車牌，號碼是「445MHB」。李啟基表示，該車輛的車牌很可能是假車牌，「紐約州車牌前後都有，外州只有後面有車牌，所以好逃脫」。

守護天使法拉盛巡邏隊長曾韶基說，雖然車牌可能是假，但仍可以記下，以及車顏色款式，這樣報警後追蹤更加容易。李啟基補充，建議大家在隨身包袋和車輛內裝上追蹤器，價格便宜且體積小，不容易察覺。

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