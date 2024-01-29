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貝瑞吉駕車撞死華婦的駕駛遭警方逮捕

記者胡聲橋／紐約即時報導
貝瑞吉車禍過世者陳小紅生前照片。(家屬提供)
貝瑞吉車禍過世者陳小紅生前照片。(家屬提供)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉駕車撞亡52歲華婦陳小紅的72歲男性駕駛祖羅(Bruce Zurrow)29日遭警方逮捕，他被指沒有避讓行人(Failure to Yield to Pedestrian)和粗心駕駛(Failure to Exercise Due Care)兩項罪名。

16日晚8時10分左右，警方接到911報警，稱市警68分局轄區內貝瑞吉大道交13大道的十字路口有行人被撞。警員到達現場後發現52歲華婦陳小紅昏迷不醒，頭部和身體有外傷，反應遲鈍。急救人員趕到後馬上將其送往瑪摩利醫院搶救，因為傷勢過重，陳小紅隨後在醫院過世。

市警車禍調查人員經進一步調查後確定，陳小紅在橫穿貝瑞吉大道時，被一輛從13大道南行左轉後向東駛入貝瑞吉大道的道奇公羊皮卡車撞倒。72 歲的駕駛祖羅事發後留在了現場。現在祖羅被警方逮捕，說明警方認定祖羅在這起車禍中負有刑事責任。

陳小紅去世後，留下了剛要退休的丈夫、以及還在求學的14歲的兒子。陳小紅是家裡的經濟支柱，他的離世對父子兩人造成了沉重的打擊。在州參議員曲怡文的組織下，社區人士紛紛向陳小紅的家人伸出了援助之手。現在警方認定皮卡駕駛對車禍負有責任，這將有利於陳小紅家人申請受害者補助計畫和尋求保險賠償。

欲向陳小紅家人伸出援手的愛心人士，可使用網頁https://gofund.me/8171d344，為死者一家捐款，募集的款項會用來處理陳小紅的後事，並幫助父子倆承擔生活費、教育費。

布碌崙 道奇 退休

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