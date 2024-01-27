布碌崙班森賀盜竊、搶劫案頻發 3華人受害

一名華婦日前在萬家超級市場內，遭人扒走錢包。(谷歌地圖)

管轄布碌崙(布魯克林)班森賀華社的市警62分局紀錄顯示，近期轄區內發生多起涉及華裔受害者的盜竊、搶劫案，發生在商場、地鐵站 等公眾場所，呼籲民眾提高警惕，知情者也應立即提供線索。

第一起案件發生於本月16日下午5時左右，在位於86街2231號的萬家超級市場內，當時一名68歲的華裔婦女在市場內購物，肩膀上掛著一個手提包；當走到櫃台要付款時，她發現找不到手提包內的錢包，於是懷疑被人扒走。

她在店員的協助下當場報警，幾名62分局警員隨即到場調查，並調出超市內的監控錄像，發現曾有一對身分不明的男女，趁華婦不注意時將其手提包拉鍊拉開，接著將錢包盜走；受害者向警方指出，錢包內約有150元現金、多張銀行卡和信用卡 。鴛鴦大盜最後往不知名方向逃逸，至今都還未落網。

第二起案件發生於本月17日，一名報住在新越卓大道(New Utrecht Ave)交79街的25歲華女 表示，當晚9時左右她乘坐在一輛康尼島方向的D線車廂裡；當列車駛入79街地鐵站後，一名男子從座位上站起身，出其不意地搶走華女手中的手機，逃出車廂外，受害者來不及追討。

最後，一名24歲華男也於本月21日報警稱，14日將汽車停在15大道交82街處；數個小時後返回現場，發現車窗被人砸破，盜走裡面的貴重物品，約有300元現金、多張信用卡等，出事後已馬上註銷信用卡，幸未釀及更大的損失。

針對以上的案件，警方目前已介入調查，呼籲知情民眾提供線索，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。