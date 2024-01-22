自閉症華男已找到 失蹤期間在醫院治療

一名3日失蹤的48歲華裔男子，最近終於在紐約長老會醫院工作人員的幫助下安全返家；家人感謝醫院的照顧，也感謝民眾和志願者的幫助。(市警局提供)

一名3日失蹤的48歲華裔 男子，最近終於在紐約長老會醫院工作人員的幫助下安全返家；家人感謝醫院的照顧，也感謝民眾和志願者的幫助。

49歲華裔男子張亨利(Henry Chang，音譯)自3日離開位於皇后區法拉盛 附近的家後便失蹤；據其哥哥張Johnny表示，弟弟亨利患有自閉症，也不愛拍照，導致家人無法發布弟弟的最新照片，讓民眾幫忙尋找，讓家人更擔憂他的安全。

就在21日，紐約市 警宣布張亨利已經安全返家。張Johnny事後得知，原來弟弟3日在家附近的布拉森大道(Blossom Ave.)突然暈倒，之後被醫務人員送到紐約長老會醫院，「他之後一直在醫院，他們給他提供食物，並對他進行各種檢查，CT掃描顯示他頭部並未受傷，但他在摔倒時肩膀脫臼，所以他現在得戴著固定帶」。

張Johnny表示，弟弟給醫務人員的名字是Michael Kim，導致讓醫院立刻聯繫到他的家人；後來一位護士發現了張亨利的家庭電話號碼並致電，但張Johnny卻因為陌生號碼沒有接，「但是護士堅持不懈，我們終於在9日那天通話了，那天正好是張亨利的生日，我想這是最好的生日禮物。」

張Johnny補充說，他不認為法拉盛109分局的警察有失職，「畢竟這是紐約市，這裡總是發生一些重大的事情，但他們非常專業和樂於助人，沒有將這件事視為無關緊要。」

張亨利目前正在家中休養，張Johnny說，等弟弟身體康復，也會讓弟弟四處走動。