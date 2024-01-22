布碌崙又一名華婦過馬路遭左轉車撞身亡

布碌崙羊頭灣華婦遭車撞身亡出事地點街景圖。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)一名62歲的華婦21日(周日)下午在羊頭灣(Sheepshead Bay)過馬路時出車禍，遭一輛皮卡撞擊致死。

警方稱，這起致命的車禍發生在X大道交東16街的十字路口，21日下午4時左右，家住羊頭灣的華婦陳楚燕(Chuyan Chen)正從南向北穿越X大道，這時一輛2010年福特F150皮卡從X大道從東往西行駛，在左轉進入東16街向南行駛時，正好撞倒了這名華婦。

61分局的警察接到報警後，迅速趕到了車禍現場，警員在現場發現陳楚燕頭部受傷，躺在街上，急救人員用救護車將其送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital Brooklyn)救治，當晚7時27分，醫生宣布陳楚燕傷勢過重不幸去世。

警方稱，肇事車輛由一名27歲男子駕駛，事發後這名男子留在現場。警方沒有公布這名駕駛的身分，警方仍在對事故原因進行調查。目前尚不清楚肇事車輛在左轉前是否在X大街的停車標誌（stop sign）前停車。

根據紐約市 撞車地圖(NYC Crash Mapper)，陳楚燕出車禍的地區近年來並不是事故高發地區，從2020年1月到2024年1月，X大道交東16街的十字路口只發生過一起撞車事故，造成一人受傷，車禍地點附近街區的交通事故統計資料也類似。

就在五天前的16日晚8時，52歲的華婦陳小紅(Xiaohong Chen)在戴克高地貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)交13大道旁過馬路時，被一輛左轉的道奇 (Dodge Ram)皮卡撞倒，陳小紅在送院後不治身亡。