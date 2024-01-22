我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾290萬人觀看

紐約東村男子朝車撒尿 不聽勸阻反割傷路人脖子

記者范航瑜／紐約即時報導
該男子周日朝一輛停在路邊的車輛撒尿，並割傷了一位路人的脖子。紐約市警正向市民收集線索。(取自NYPD Crime Stopper)
該男子周日朝一輛停在路邊的車輛撒尿，並割傷了一位路人的脖子。紐約市警正向市民收集線索。(取自NYPD Crime Stopper)

紐約市警(NYPD)周一公布了一名涉嫌襲擊的犯罪嫌疑人照片，並向市民徵集線索。該男子周日朝一輛停在路邊的車輛撒尿，並割傷了一位路人的脖子。受害者已被送往醫院，目前生命岌岌可危。

紐約市警表示，周日下午5時5分左右，在東村第一大道與東14街路口附近，三名路人看到一名男子上正朝著一輛停在路邊的汽車撒尿。他們急忙上前勸阻，卻不料釀成了一場爭吵。在爭吵中，該男子割傷了其中一名66歲路人的脖子，據警方透露造成了「嚴重創傷」。

醫護人員迅速將受害者送往西奈山貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel)，目前情況危急。其他兩名路人沒有受傷。

截至22日，該案件尚未逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查之中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市 以色列 推特

上一則

市府聯合非營利組織 免除50萬低收入民眾的醫療債務

下一則

布碌崙又一名華婦過馬路遭左轉車撞身亡

延伸閱讀

法拉盛地鐵站隨機攻擊？ 36歲男挨拳縫三針

法拉盛地鐵站隨機攻擊？ 36歲男挨拳縫三針
女深夜駕賓士遭劫車 警追二嫌

女深夜駕賓士遭劫車 警追二嫌
紐約市特許學校州考成績亮眼 華裔教育人士推崇

紐約市特許學校州考成績亮眼 華裔教育人士推崇
摩托車劫匪出沒 華埠等地搶項鍊　

摩托車劫匪出沒 華埠等地搶項鍊　

熱門新聞

年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開