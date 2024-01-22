紐約東村男子朝車撒尿 不聽勸阻反割傷路人脖子

該男子周日朝一輛停在路邊的車輛撒尿，並割傷了一位路人的脖子。紐約市警正向市民收集線索。(取自NYPD Crime Stopper)

紐約市 警(NYPD)周一公布了一名涉嫌襲擊的犯罪嫌疑人照片，並向市民徵集線索。該男子周日朝一輛停在路邊的車輛撒尿，並割傷了一位路人的脖子。受害者已被送往醫院，目前生命岌岌可危。

紐約市警表示，周日下午5時5分左右，在東村第一大道與東14街路口附近，三名路人看到一名男子上正朝著一輛停在路邊的汽車撒尿。他們急忙上前勸阻，卻不料釀成了一場爭吵。在爭吵中，該男子割傷了其中一名66歲路人的脖子，據警方透露造成了「嚴重創傷」。

醫護人員迅速將受害者送往西奈山貝斯以色列 醫院(Mount Sinai Beth Israel)，目前情況危急。其他兩名路人沒有受傷。

截至22日，該案件尚未逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查之中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。