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又是投資騙局 班森賀1華女遭詐10萬元

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀又有兩名華裔因為輕信網上認識的朋友，為獲厚利投資，結果上當受騙，其中一人被騙10萬元。

一名居住在班森賀海灣公園大道(Bay Parkway)交67街附近的68歲華裔女子日前報警，表示她在網上認識一名自稱是黃容高(Ronggao Huang)的男子，兩人通過社群媒體聊天，很快就熟絡起來。

兩人交談一陣子之後，男子向該名女子說，可以通過網上投資在短期內賺取豐厚利潤，受害華女深信不疑，不久就通過大通銀行(Chase Bank)，將一筆10萬元的款項電匯給了對方。

受害女子報警表示，她於去年10月23日匯出了這筆10萬元的款項後，這名男子就在網上失蹤了，她再也無法與黃容高取得聯繫。這名華女愈想愈不對，才發現自己被騙，於今年1月7日才到警局報案。目前她已將所有相關文件，包括匯款和網上紀錄交給警方，警方正在調查此案。

另一名居住在班森賀灣14街(Bay 14 St.)，86街和班森大道(Benson Ave.)之間的22歲華裔女子，也因為幾乎同樣的原因，輕信他人進行投資，結果被騙走了4000多元。

這名華裔女子報警稱，她通過Instagram認識了另一名女子，和對方網上交談一陣後，對方表示可協助她通過投資賺快錢，而且利潤很高。

受害者隨後通過其大通銀行戶口，將一筆4148元的款項電匯給對方，但隨後也無法再和對方聯絡上。華女受害者於今年1月1日匯出這筆款項，並於本月5日到警局報案，同時提供所有證據，警局接到報案後，已立案調查，但仍沒有結果。

警方稱，詐騙者以高回報投資為誘餌，騙取居民的錢財，類似的案件在華社中層出不窮，這些詐騙犯很有可能根本就不在美國，甚至不在美洲，因此調查困難。警方提醒，民眾切勿隨便相信網友，更不要輕易將錢電匯給陌生人，以免受騙。

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