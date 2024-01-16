男子曼哈頓地鐵隧道內吊頸身亡 驚悚影片瘋傳

曼哈頓地鐵隧道內周末發生男子吊亡案，目前死者身分尚未確認。(記者許君達／攝影)

社群平台上傳播的一則影片顯示，一名男子在地鐵 7號線曼哈頓 段的隧道內吊頸身亡。目前警方正在調查此案件，死者身分尚未確認。

社群平台X(前身為推特)帳號「NYC Scoop」15日上午發布一段現場影片，影片顯示一名樣貌似為非洲裔的男性，身著黑色運動衫，頸部吊在一根繩狀物上，雙腳赤裸，繩子上端掛在地鐵隧道內的一段架空管道上。從影片中可見，男子面部慘白，已無生命體徵。多名身穿市警（NYPD）制服的警員，正在試圖用白色裹屍袋將其包覆。

截至發稿時，影片所在的推文共有2萬5000點擊量。由於影片直接展示了死者的面部和死亡狀態，且未做任何虛化措施，部分用戶留言表達不滿或不解，並建議推主刪除。

市警方面透露，這起事件發生在13日。警方於當日凌晨5時17分左右接到報案，隨後在地鐵7號線42街-大中央車站 (42th - Grand Central)附近的隧道內發現這名身分不明的男子。

警方趕到時，發現他已失去意識和反應能力，隨後趕到的急救人員於當日早5時28分宣布其死亡。經過法醫的初步檢驗，發現死者頸部有明顯可見的傷口，現正進一步檢驗以確定其死因。警方表示，目前沒有發現任何存在犯罪嫌疑的人員，這意味著死者很可能是自殺。