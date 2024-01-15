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亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

今年首例 14歲少年地鐵衝浪遭撞死

記者顏潔恩／紐約報導

紐約市地鐵系統今年傳出首宗「地鐵衝浪」(subway surfing)悲劇，紐約市警日前通報，一名14歲男孩在布碌崙(布魯克林)中木(Midwood)一帶的地鐵站衝浪時，遭一輛通往康尼島方向的F車撞擊，不治身亡。

根據警方，這名14歲的青少年12日下午2時30分左右被人發現，當時開往康尼島的F車駛入N大道地鐵站，有人看見他倒在月台上；市消防員隨即趕往現場救援，確認男孩被列車嚴重撞擊，現場宣告不治。

「地鐵衝浪會殺死人」，市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，又一個無辜的生命損失，這不該發生；根據大都會運輸署(MTA)，過去F車並未有過民眾衝浪的事件，而J、Z、7號線列車則是市警重點巡邏的線路。

為阻止更多悲劇，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)以及紐約大都會運輸署(MTA)，曾於去年9月發布勸誡年輕人切勿地鐵衝浪的宣傳片，但未能完全阻止一些青少年；這是2024年第一宗因地鐵衝浪而造成的死亡，也是該宣傳活動之後發生的第二起事件。

地鐵站 紐約市 大都會

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