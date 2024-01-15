8大道旅館發現骨灰無人認領 逝者死於30多年前

8大道家庭旅館業主江先生(左一)到亞總會救助，希望妥善處理死者骨灰。(記者胡聲橋/攝影)

一名來自中國福建的男子30多年前在紐約不幸身亡，近日，其骨灰在布碌崙(布魯克林)8大道 一家家庭旅館被業主發現。業主覺得事情比較棘手，遂向美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)救助，亞總會呼籲死者親屬前來認領，讓逝者入土為安。

在8大道經營一家家庭旅館的江先生因為屋子陳舊，裝修和服務設備都已不能滿足客戶需要，於是決定重新裝修一下。江先生在清理房間時，卻在房間的一個角落裡意外發現了一包東西，打開一看竟然是一盒骨灰，這讓江先生非常吃驚，也不知如何處理為好。

江先生說，他不知道這骨灰是誰的，也不知道是誰將其遺棄在家庭旅館內。這家旅館自疫情以來一直人來人往，他並沒有注意到是誰將這包東西帶到了這裡。因為不知道事情的前因後果，江先生也沒有敢貿然報警。

於是江先生來到亞總會求助，亞總會與多個殯儀館聯繫後，最終在華埠 一家殯儀館找到了死者信息，死者是年僅33歲就客死異國他鄉的福建長樂人王瑞耀(Rui Yao Wang)。據悉，王瑞耀生於1959年9月17日，卒於1992年8月9日，當年8月26日被火化。但他當年究竟為什麼去世並沒有任何紀錄，他的骨灰究竟為何流落到8大道的家庭旅館也無人知曉。

亞總會會長陳善莊表示，希望幫助找到死者的親屬或死者的朋友，或者找到遠在家鄉福建長樂的親人，然後才能想辦法處理王瑞耀的骨灰，或者在美國入土，或者帶回中國家鄉安葬。知情者或認識死者的人請致電亞總會，電話(929) 999-8800。