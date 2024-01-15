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女模遭未婚夫勒脖 「會很享受殺了妳」

記者范航瑜／紐約報導
現年26歲的華裔模特劉瑪麗莎稱，自己遭到未婚夫毆打，甚至威脅殺死她。(取自Instagram)
現年26歲的華裔模特劉瑪麗莎稱，自己遭到未婚夫毆打，甚至威脅殺死她。(取自Instagram)

曼哈頓蘇豪區(SoHo)的一名亞裔房地產投資者易喬恩(Jon Yi，音譯，下同)被指在多次求歡未果後，毆打自己的未婚妻劉瑪麗莎(Marissa Liu)至頭破血流，甚至試圖將其勒死。據劉瑪麗莎的證詞，易喬恩事後不僅毫無悔意，甚至表示：「我會很享受殺死妳的過程，而且還很擅長。」

劉瑪麗莎現年26歲，是一位平面模特，曾為鞋和酒類產品拍攝廣告。易喬恩48歲，兩人於2022年6月通過交友軟件「Hinge」相識，後來同居並訂婚，已開始籌備婚禮。

據劉瑪麗莎表示，去年3月開始，易喬恩在她睡覺時向其求歡，一旦遭到拒絕便會拳腳相加。易喬恩身高5呎，體重180磅，一腳就將劉瑪麗莎踢下床，隨後還會繼續毆打，將劉瑪麗莎的頭往地板上撞，鎖喉並壓住她的手臂，讓她根本無法逃脫。

「在計畫我們的婚禮和同居的時候，我被打得頭破血流。有一次我被迫穿著睡衣逃到蘇豪區的街頭上，」劉瑪麗莎在接受「紐約郵報」採訪時表示。「我非常期待在法庭上揭示真相。」在她被送院治療後，易將她鎖在位於春街(Spring Street)的家門外。

劉瑪麗莎聲稱這不是易喬恩第一次精神不穩定。在他們一起前往中國旅遊期間，易喬恩曾「撞毀一輛路虎(Range Rover)和一輛藍寶堅尼(Lamborghini)，還襲擊了一名導遊」。

曼哈頓地區檢察官辦公室稱，易喬恩因對劉瑪麗莎的襲擊已被捕，他也已在去年10月份承認了自己存在不當行為。目前，他面臨襲擊、阻礙呼吸、騷擾和破壞財產等多項指控，被要求參與暴力預防計畫。劉瑪麗莎則獲得了有限保護令。

目前案件還尚在進行中。易喬恩的律師表示易喬恩否認了上述指控，劉瑪麗莎提起的上一份訴訟已被駁回。劉瑪麗莎的律師表示：「情況令人心碎而可怕，」並認為這一次有希望取得勝利。

曼哈頓 亞裔 投資

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